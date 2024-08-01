نقابة أطباء الأسنان تدعو أعضائها لحضور الجمعية العمومية العادية غدا

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان غدا الجمعة 2 أغسطس 2024، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، بمقر دار الحكمة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969:
1) التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية: -
- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023.
- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.
2) مناقشة السياسة العامة للنقابة: -
- كلمة النقيب العام. - تقرير الأمانة العامة. - تقرير أمانة الصندوق.
3) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.
4) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من :-
- الجهاز المركزي للمحاسبات.
- مراقب الحسابات.
5) تعيين مراقب للحسابات.
6) المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية -
- بخصوص الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول الطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم ( 11 ) لعام 2023.
7) ما يستجد من أعمال.
وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، والتي كان من المقرر لها 5 يوليو الماضى، حتى الجمعة 2 أغسطس 2024، لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الفحص والمراجعة لميزانية النقابة.