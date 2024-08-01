اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تدعو أعضائها لحضور الجمعية العمومية العادية غدا

الخميس، 01 أغسطس 2024 09:00 ص
نقابة أطباء الأسنان تدعو أعضائها لحضور الجمعية العمومية العادية غدا النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان غدا الجمعة 2 أغسطس 2024، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، بمقر دار الحكمة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969:
1) التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية: -
- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023.
- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2)  مناقشة السياسة العامة للنقابة: -
- كلمة النقيب العام. - تقرير الأمانة العامة. - تقرير أمانة الصندوق.

3) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من :-
- الجهاز المركزي للمحاسبات.
- مراقب الحسابات.

5) تعيين مراقب للحسابات.

6) المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية -
- بخصوص الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول الطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم ( 11 ) لعام 2023.

7) ما يستجد من أعمال.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، والتي كان من المقرر لها 5 يوليو الماضى، حتى الجمعة 2 أغسطس 2024، لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الفحص والمراجعة لميزانية النقابة.







نقابة الاسنان

عمومية نقابة الاسنان

ميزانية نقابة الاسنان

الجمعية العمومية لنقابة الاسنان



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