نقابة أطباء الأسنان تدعو أعضائها لحضور الجمعية العمومية العادية غدا

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان غدا الجمعة 2 أغسطس 2024، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، بمقر دار الحكمة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969:

1) التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية: -

- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023.

- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2) مناقشة السياسة العامة للنقابة: -

- كلمة النقيب العام. - تقرير الأمانة العامة. - تقرير أمانة الصندوق.

3) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من :-

- الجهاز المركزي للمحاسبات.

- مراقب الحسابات.

5) تعيين مراقب للحسابات.

6) المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية -

- بخصوص الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول الطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم ( 11 ) لعام 2023.

7) ما يستجد من أعمال.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، والتي كان من المقرر لها 5 يوليو الماضى، حتى الجمعة 2 أغسطس 2024، لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الفحص والمراجعة لميزانية النقابة.