نائب محافظ القليوبية تقود حملة إزالة إشغالات مكبرة بسوق بهتيم

القليوبية إبراهيم سالم

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حملة إزالة إشغالات مكبرة بسوق بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور اللواء أحمد أنور رئيس حى شرق، واللواء منصور الدغيدي مساعد مدير الأمن للوحدات والأفراد، والمقدم أحمد العربي مأمور القسم، والمقدم مصطفي دياب رئيس مباحث القسم، والمقدم حسام العشيري مدير إدارة المرافق، والرائد ياسر فراج رئيس وحدة المرافق، ومديرى الاشغالات والنظافة والاعلانات بالمحافظة وحى شرق، وذلك بناء على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين ورغبة فى القضاء على العشوائيات وتوفيرة حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن توفير بيئة نظيفة وجميلة لهم، وبالإشارة إلى التصدي لظاهرة الإشغالات بكافة أنواعها واستعادة المظهر الحضاري للمدن، حيث تم إزالة الإشغالات بسوق بهتيم وفتح الطريق من الجانبين وتوسعته، وإزالة التاندات وتمهيد الطريق للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة كافة الاشغالات الموجودة بسور شركة مياه بهتيم، كما تم التنبيه على البائعين المتبقيين بالسوق بضرورة تمهيد الطريق وإزالة التاندات وتهذيب الطريق وفتح الطريق للأهالى.

وأكدت «ريان»، أن حملة إزالة الإشغالات، وفتح الطريق من الجانبين، مستمرة حتى يتم التأكد من فتح الطريق وإزالة الإشغالات، وتمهيد الطريق أمام المواطنين على مستوى المنطقة بالكامل.

واستكملت "ريان"، الحملة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة للإعلانات المخالفة وغير المرخصة، بالإضافة إلى إزالة الاشغالات بالشارع، وتم التنبيه على أصحاب الإعلانات بسرعة تقنين أوضاعهم، فضلا عن أنه تم اصطحاب سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقوم بدورها فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها دفع رسوم تراخيص الإعلانات.

وتابعت «ريان»، جولتها بالمرور على ميدان بهتيم لتفقد حالة الاشغالات التى تم رفعها في الحملة السابقة وعدم عودة الباعة الجائلين بالشارع والتأكد من عدم تركيب لافتات إعلانات بدون ترخيص، حيث جاءت الحملة في إطار تنسيق الأسواق القائمة وفتح الطرق المغلقة للمواطنين، حيث تم رفع الإشغالات من خلال توفير 4 سيارات مخلفات، ولودر.

وأسفرت الحملة عن رفع 200 طن مخلفات، وتحرير محاضر مخالفة، كما تم إزالة 67 إزالة فورية، وإزالة 22 تندة حديد، و37 تندة صاج، و17 تندة خشب، وتحرير 25 محضر لوصلة كهرباء مخالفة، و36 بائع، و7 حالات غرزة شاى غير مرخصة، و29 محضر نظافة، و13 إشغال طريق، و33 وسائل إعلانية على الحوائط والاستندات مضيئة وغير مضيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جانب من الحملة