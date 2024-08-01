تدشين مبادرة 100 يوم صحة للعام الثانى.. و 242 فريقا طبيا بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

انطلقت اليوم فعاليات حملة 100 يوم صحة، لعامها الثاني، من المركز الطبي بمدينة بنها للعام الثاني على التوالي، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وقيادات مديرية الصحة بالقليوبية.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان، أن مبادرة 100 يوم صحة تحظى بدعمٍ كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي وجه بإطلاق هذه المبادرة ذات الأهمية البالغة، والتي تستهدف الدولة من خلالها الوصول إلى المواطن المصري في مكانه، بأي جزء من ربوع مصر، لتقدم له كافة الخدمات الصحية المتطورة، التي قد يفتقدها بحكم بُعده جغرافياً.

وبدوره أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المبادرة تقدم دور هام في خدمة ورعاية صحة المواطنين، حيث تضم 198 فرقة ثابتة، و44 فرقه متحركة علي مستوي المحافظة، بمعدل 4 فرق بكل إدارة صحية، ويتم العمل يوميا من الساعة 9 صباحا حتي 9 مساءا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتشارك في تنفيذها جميع قطاعات الصحة، حيث أنها واحدة من ضمن مبادرات كثيرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتستهدف صحة المواطن المصري في كل مكان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المبادرة تتم بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وإشراف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وأوضح مدير صحة القليوبية، أن مبادرة "100 يوم صحة" تمثلُ ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، مضيفاً أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعريف بخدمات المبادرات المختلفة المنضوية تحت مظلة مُبادرات رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وتوضيح أماكن تقديم الخدمات والفئات المُستهدفة والخدمات المُقدمة لكل فئة بالمبادرات الرئاسية، وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، سعياً لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأشار، إلي أن مبادرة "100 يوم صحة" في عامها الثاني أضافت خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، والمُقسمة إلى فرق ثابتة، وأخرى متحركة، وسيارات قوافل؛ لتقدم الخدمات من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساء في جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات.

كما تضمنت نشر الوعي لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، غير السارية، والوراثية، والنفسية، فضلاً عن الكشف المبكر عن الإصابة بهذه الأمراض وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرضى من خلال مراكز ووحدات العلاج المُنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف وزارة الصحة، موضحا أن المبادرة في نسختها الثانية ستشهد إضافة مؤشرات لبعض الخدمات المقدمة للفريق الطبي مثل التدريب، والتكليف، مع الاهتمام بقياس رضا المُنتفعين بخدمات مبادرة 100 يوم صحة، وعرض النتائج من خلال نظامٍ مُميكن، فضلاً عن تكثيف التوعية بخدمات المبادرات الرئاسية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـالمبادرة لسهولة الوصول لجميع الفئاتِ المُستهدفة بخدمات المبادرات، وإطلاق تطبيق موبايل لتسهيل الوصول للخدمات والتواصل مع

ويذكر أن حملة 100 يوم صحة انطلقت في 25 يونيو 2023 واستمرت لمدة 200 يوم، بعد مضاعفة مدتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، نظراً للإقبال المتزايد عليها، وسعياً لتغطية أكبر قدر من المواطنين بالخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية.