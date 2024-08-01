قيادى فى حماس يكذب مزاعم إسرائيل بشأن اغتيال محمد الضيف ويؤكد: بخير

كتب سمير حسنى

نفى محمود مرداوي القيادي في حركة حماس، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري للحركة، مؤكدا أن الأخير بخير ويسمع ادعاءات اغتياله.

في حين قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، إن تأكيد أو نفي مقتل محمد الضيف هو شأن قيادة كتائب القسام.

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو، قال انه لحظة اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، في خان يونس، قبل 3 أسابيع.

وصف وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بأنه يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حركة حماس.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لـ حركة حماس، في هجوم بخان يونس قبل حوالى 3 أسابيع.