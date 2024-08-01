إسرائيل تعلن رسميا اغتيال قائد كتائب القسام بعملية مشتركة مع الشاباك.. تفاصيل

كتب أحمد جمعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه نجح رسميا في اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس في عملية مشتركة مع الشاباك بغارة على خان يونس جنوبي قطاع غزة الشهر الماضي، حيث نشر مقطع فيديو يوثق الغارة التي استشهد فيها الضيف.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا قال فيه إنه تلقى تأكيدا استخباراتيا خلال الساعات الأخيرة بأنه تم القضاء على محمد الضيف..مشيرا إلى أن الضيف استهدف في غارة على مبنى تابع لرافع سلامة قائد لواء خان يونس التابع لحماس في منطقة خان يونس يوم 13 يوليو.

وقال الجيش، إن معلوماته الاستخباراتية التي أشارت إلى وصول الضيف إلى مبنى تابع لسلامة كانت دقيقة للغاية وأن الاثنين كانا معًا في المبنى الذي تم استهدافه بعدة ذخائر ثقيلة..موضحا أن طائراته المقاتلة كانت تحوم حول المبنى لمدة نصف يوم قبل تنفيذ الغارة ، وبعد أن تلقت القوات الإسرائيلية مؤشرات مبكرة على انضمام الضيف إلى سلامة، كانت طائرتان مقاتلتان تحلقان في الجو فوق الموقع.

وبمجرد تأكيد المعلومات الاستخباراتية التي أفادت بوصول الضيف إلى المبنى من قبل الجيش، أعطيت الطائرات الأمر بضربها، وهو ما تم تنفيذه خلال بضع دقائق فقط.