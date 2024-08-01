اليوم السابع
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شبورة ترابية وتحذيرات من سوء حالة الطقس فى أسوان.. فيديو

الخميس، 01 أغسطس 2024 12:41 م
شبورة ترابية وتحذيرات من سوء حالة الطقس فى أسوان.. فيديو حالة الطقس فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت محافظة أسوان، منذ صباح اليوم، الخميس، حالة من الطقس السيئ الذى صاحبه شبورة ترابية تغطى سماء المحافظة، وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة فى الجو بشكل عام.

وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 32 مئوية، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة فى أسوان إلى 25 %.

وحذرت محافظة أسوان، لقائدى المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة فى هذا التوقيت، وأيضاً التحذيرات امتدت إلى قائدى البواخر السياحية بالمجرى الملاحى لنهر النيل خوفاً على سلامة السائحين والمواطنين بتصاعد سوء الأحوال الجوية.







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