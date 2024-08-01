سيلان اللعاب أثناء النوم يشير لهذه المشكلات الصحية

كتبت مروة هريدى

يعد سيلان اللعاب أثناء النوم أمرًا شائعًا، ويتقلب إنتاج اللعاب طوال اليوم، ربما وفقًا لدورة يومية، وعلى الرغم من أن إنتاج اللعاب غالبًا ما يزيد أثناء النهار وينخفض في الليل، إلا أنه لا يزال يحدث أثناء النوم، ويقوم اللعاب بوظيفة حيوية تتمثل في تشحيم فمك وحلقك، وهو أمر ضروري للصحة العامة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

قد يكون إفراز اللعاب، المرتبط بالجفاف والإحساس بالحرج ورائحة الفم الكريهة، ناتجًا عن استمرار الجسم في إنتاج اللعاب أثناء النوم، ومع ذلك، فإن إفراز اللعاب المفرط ليس علامة صحية وقد يشير إلى بعض المشكلات الصحية:

توقف التنفس أثناء النوم

قد يكون إفراز اللعاب الزائد والتنفس عبر الفم أثناء الليل من أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتوقف فيه التنفس أثناء النوم، وبصرف النظر عن إفراز اللعاب المفرط طوال الليل، قد تشمل أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم أيضًا الشخير بصوت عالٍ وأصوات الاختناق والتعب أثناء النهار، وانقطاع التنفس أثناء النوم اضطراب خطير، لذلك من المهم زيارة الطبيب إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني منه.

العدوى والحساسية

قد ينتج جسمك لعابًا إضافيًا لإزالة السموم إذا كنت تعاني من حساسية أو عدوى، وقد يتسبب هذا في سيلان اللعاب، ويمكن أن يحدث هذا التفاعل بسبب بعض العوامل المميزة، فإذا كنت تعانى من سيلان الأنف وحكة في العينين وعطاس بالإضافة إلى سيلان اللعاب، من المحتمل أن تكون لديك حساسية موسمية، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إفراز اللعاب بشكل مفرط وسيلانه.

الحالات العصبية

هناك أفراد يعانون من إفراز اللعاب المفرط، وقد تنشأ هذه الحالة نتيجة لتلف في المخ أو سكتة دماغية أو توقف تدفق الدم إلى المخ، ويعتبر باركنسون هو مرض متقدم يؤثر على الحركة، ومجموعة من الاضطرابات المعروفة باسم الشلل الدماغي والتي تؤثر على التوازن والحركة، قد تجعل هذه الظروف البلع أكثر صعوبة، وقد يسيل لعابك طوال اليوم وأثناء النوم إذا كنت تعاني من صعوبة في البلع.

الارتجاع المعدي المريئي

يتسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) فى تلف بطانة المريء عن طريق السماح لمحتويات المعدة بالارتجاع مرة أخرى إلى الأنبوب، ويعد عسر البلع والشعور بتكتل في الحلق من الحالات التي يمكن أن يسببها الارتجاع المعدي المريئي، وبالنسبة لبعض الأشخاص، يؤدي هذا الشعور إلى إفراز مفرط للعاب.

احتقان الجيوب الأنفية أو التهابات الجهاز التنفسي

يمكن أن تتسبب نزلات البرد الشائعة أو الحساسية أو مشاكل الأنف الأخرى في حدوث التهاب في الجيوب الأنفية، وهي الفراغات الهوائية المجوفة داخل العظام المحيطة بالأنف، وقد تؤدي العدوى أو التهاب الجيوب الأنفية إلى انسداد وتصريف غير مرغوب فيه، وفي النهاية، قد يتجلى هذا التسرب في شكل سيلان اللعاب.