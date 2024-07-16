علاج سيلان الأنف فى 7 نصائح طبيعية

كتبت فاطمة ياسر

سيلان الأنف يعد من الأعراض المزعجة التى يصاب بها البعض نتيجة عدوى أو نزلة برد أو أنفلونزا، وفى بعض الأحيان يتعرض المصاب لعدم توقف العرض، ووفقا لموقع healthshots نتعرف فى هذا التقرير على أفضل الحيل للتخلص من سيلان الأنف المستمر.

أسباب سيلان الأنف

يمكن أن تحدث نزلات البرد الشائعة، والتي يطلق عليها طبياً سيلان الأنف، نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك:

- درجة حرارة باردة

يؤدى التنفس من خلال الأنف إلى تدفئة وترطيب الهواء في الرئتين، في حين يؤدي الهواء البارد والجاف إلى تهيج بطانة الأنف، وفي محاولة للدفاع عن نفسك، تنتج الغدد الأنفية مخاطًا زائدًا، ما يتسبب في سيلان الأنف.

- العدوى الفيروسية

تؤدى فيروسات البرد الشائعة والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) إلى إثارة الالتهاب فى الممر الأنفى، مما يحفز إنتاج المخاط ويسبب سيلان الأنف.

- الحساسية

يمكن أن تؤدي ردود الفعل التحسسية تجاه مواد مثل حبوب اللقاح أو عث الغبار أو قشرة الحيوانات الأليفة أو العفن إلى تورم الأنف وزيادة إنتاج المخاط، مما قد يؤدي إلى سيلان الأنف.

- التهاب الجيوب الأنفية

يمكن أن ينتج الالتهاب أو عدوى الجيوب الأنفية عن أسباب فيروسية أو بكتيرية، مما قد يؤدي إلى احتقان الأنف والألم وسيلان الأنف بسبب إفراز المخاط المفرط.

- الإفراط فى استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان

يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد لبخاخات الأنف التي تحتوي على مزيلات الاحتقان إلى احتقان ارتدادي، حيث تصبح الممرات الأنفية ملتهبة وتنتج المزيد من المخاط عند زوال تأثير الدواء.

- الزوائد الأنفية

يمكن أن تؤدي الأورام غير السرطانية داخل الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية إلى إعاقة تدفق الهواء والتسبب في التهاب مزمن.

- التهاب الأنف غير التحسسي

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الممرات الأنفية غير الناجمة عن الحساسية إلى انسداد الأنف أو سيلانه والعطاس، وذلك وفقًا لمقال في مجلة أبحاث الحساسية والربو والمناعة.

- بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية، مثل بعض أدوية ضغط الدم، وحبوب منع الحمل، ومضادات الاكتئاب، وأدوية علاج ضعف الانتصاب، أن تسبب جفاف الأنف أو الالتهاب، مما يؤدي إلى سيلان الأنف.

علاج سيلان الأنف

- الراحة

إن الراحة تسمح لجسمك بتركيز طاقته على محاربة السبب الكامن وراء سيلان الأنف، سواء كان نزلة برد أو أنفلونزا أو حساسية، كما تساعد الراحة الكافية على تقوية جهاز المناعة لديك وتسريع عملية التعافي.

- اشرب كمية كبيرة من الماء

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على تخفيف المخاط، مما يسهل عليك إخراجه، كما يساعد شرب الماء على ترطيب الممرات الأنفية، مما قد يخفف من التهيج ويساعدك أيضًا إذا كنت تعاني من أعراض احتقان الأنف.

-البخار

يمكن أن يساعد استنشاق البخار في تخفيف احتقان الأنف وإخراج المخاط، يمكنك استنشاق البخار عن طريق الانحناء فوق وعاء من الماء الساخن (وليس المغلي) وتغطية رأسك بمنشفة لحبس البخار، يمكن أن يؤدي إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية مثل زيت النعناع إلى تعزيز فوائد استنشاق البخار.

- اشرب شاى الأعشاب

يمكن أن يكون للشاى العشبى مثل البابونج أو الزنجبيل أو النعناع تأثير مهدئ على الحلق والممرات الأنفية، كما أنه يساعدك على الحفاظ على ترطيب جسمك، وقد يحتوى على مضادات الأكسدة التى قد تدعم جهاز المناعة لديك.

- دش ساخن

هل تحتاج إلى راحة سريعة من سيلان الأنف؟ خذ حمامًا ساخنًا فإن الاستحمام بالماء الساخن أو قضاء الوقت في حمام بخاري يمكن أن يكون له تأثير مماثل لاستنشاق البخار، يمكن أن يساعد الهواء الدافئ الرطب في إذابة المخاط وتخفيف احتقان الأنف مؤقتًا.

- استخدم جهاز الترطيب

إن إضافة الرطوبة إلى الهواء باستخدام جهاز ترطيب يمكن أن يساعد في منع جفاف الممرات الأنفية، مما قد يقلل من التهيج ويعزز الشفاء بشكل أسرع، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology ، كما شددت الدراسة على ضرورة تنظيف جهاز الترطيب بانتظام لمنع تراكم العفن والبكتيريا.

- استخدم بخاخ الأنف

يمكن أن تساعد بخاخات الأنف المالحة في التخلص من المواد المسببة للحساسية وتخفيف المخاط، مما يسهل إخراجه.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021 ونشرتها Medical Science Monitor ، فإن استخدام بخاخ الأنف يمكن أن يحسن الأعراض مثل سيلان الأنف واحتقان الأنف وجودة النوم.