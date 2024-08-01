رفع حظر سير سيارات النقل الثقيل بجميع أنواعها بالطريق الدولى بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

وجه اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل والصناعة لاستجابته لمطالب أهالى جنوب سيناء، بالإشارة إلى قرار المحافظ الاسبق رقم 422 لسنة 2008 بمنع سير سيارات النقل مساء، نظرا لحدوث عدة حوادث في تلك الفترة، والذي أثر بالسلب علي حركة سير التجارة البينية، ويعوق تدفق ونقل البضائع من وإلى محافظات الجمهورية إلي جنوب سيناء، وبالتالي تسبب في ارتفاع تكلفة النقل علي البضائع وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك التأثير على جودة المنتجات الواردة والصادرة، مما زاد من معاناة المواطنين بصفة عامة وقائدي ومالكي سيارات النقل بصفة خاصة .

وحيث ان الدولة قامت بازدواج طريق النفق / شرم الشيخ بطول 342 كم وعرض 16 مترا ويتكون من اتجاهين بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه والذي يختصر المسافة ل3 ساعات فقط لتسهيل حركة النقل والسياحة الوافدة لجنوب سيناء علاوة علي انه مزود بخدمات محطات الوقود و أبراج اتصالات ونقاط إسعاف وكذا استراحات ونقط ارتكازات أمنية واسعاف ووحدات التدخل السريع ووسائل تحكم مروري .

يهدف الطريق إلى المساهمة في زيادة الامتداد العمراني وخلق تجمعات عمرانية وتنموية جيدة، فضلا عن تنشيط السياحة بجنوب سيناء، وكذا خدمة المناطق الصناعية والمحاجر، كما يتميز الطريق بتفاديه المنحنيات الخطرة الموجودة في طريق شرم الشيخ القديم وخاصة في منطقة ابو رديس وأبو زنيمة والتي تسببت في عدد كبير من الحوادث، وانقطاع العرضي للطريق الحالي يستوعب أضعاف الكثافات المرورية الحالية، وذلك لتعظيم العائد الاستثماري والاقتصادي والاجتماعي لأعمال التطوير وتحقيق الهدف المرجو من استثمار العوائد في صيانة ورفع كفاءة الطرق بصفة عامة.



لذا فقد تقرر اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء رفع حظر سير سيارات النقل الثقيل بجميع أنواعها بالطريق الدولي من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى مدينة شرم الشيخ وتحليل نتائج التجربة بعد التنسيق والمراجعة مع وزارة النقل، مع تشديد الرقابة المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور لتفادي وقوع اي حوادث ورصدها وتحليلها بعد 6 أشهر من رفع الحظر.

وفي هذا الصدد، يتوجه محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك، بالشكر الجزيل للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل والصناعة، لاستجابته لمطالب أهالى جنوب سيناء، وكذلك تهيب بالمواطنين احترام آداب وتعليمات المرور والتزام المواطن بالحارات والسرعات المقررة، حتى يمكن تحقيق المرجو واستمرار فتح الطريق بهذا الأسلوب.



