رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروع مزارع الإنتاج الداجنى بمساحة 657 فدانا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، مشروع مزارع بلادى "إنتاج داجني " وبرفقته المهندس أيمن الضوى والمهندس أحمد عبد الغنى مديري تنفيذى للمشروع، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة أعمال المشروعات التنموية الجارية بالمحافظة، وخاصة التى تخلق فرص عمل جديدة للشباب.

واستمع رئيس المركز لشرح مفصل عن المشروع، حيث إن المشروع تابع لوزارة الزراعة بقرار تخصيص عام 2018 و المشروع على مساحة 657 فدانا بطاقة إنتاجية 22 مليون طائر في السنة مقسمة على 6 دورات، والمشروع يضم أيضا مصنع للعلف بطاقة إنتاجية 30 طنا بالساعة ومجزر آلى بطاقة 10 آلاف طائر فى الساعة، والمشروع به خمس محطات والمحطة بها 12 عنبر للطيور بسعة 30 ألف طائر فى العنبر.

والعنبر عبارة عن هيكل معدنى معزول ويوجد بالمشروع مبنى إدارى ومبانى سكنى للعمال، حيث شهد المشروع انتاج اربع دورات حتى الآن منذ افتتاحه وهو يوفر فرص عمل كبيرة للشباب.

فيما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عودة لقاءات اليوم المفتوح الأسبوعية لتلقى شكاوى ومطالب المواطنين من مسئولي مجلس المدينة عقب سنوات من التوقف، حيث عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر مجلس المدينة واستقبل 9 طلبات وشكاوى من الأهالى وأكد على سرعة العمل على حلها لدعم الأهالى، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وأكد الدكتور محمد رزق، في بيان صحفى، إنه تم خلال لقاء اليوم المفتوح بحث 9 طلبات وشكاوي مقدمة من قبل المواطنين، والتي تنوعت بين مشاكل خاصة بالتموين وبالصرف الصحى ومياه الشرب ورصف الطرق، حيث وجه رئيس مركز ومدينة إسنا على الجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد التي تم عرضها، وكذلك تذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.



جولة بمشروع مزارع الإنتاج الداجنى



رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروع مزارع الإنتاج الداجنى