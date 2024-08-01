رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع سير عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

. دمياط معتز الشربيني

قام اليوم الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بجولة تفقدية للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وسير العمل مؤكدا على أهمية السرعة فى إداء الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات من خلال الشباك المحدد للخدمات المقدمة وفحص الطلبات طبقا للوائح المنظمة مع إستفائها كافة البيانات وأن التعامل من خلال المركز التكنولوجى لتحويل وميكنة جميع الخدمات وفصل مقدم الخدمة من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد بما كان له الأثر لدى المواطنين على حسن انتظام العمل وسرعة انهاء الخدمات المقدمة.

وأكد على أن توجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى التحول الرقمى والميكنة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى سهولة ويسر واستمع سيادته الى مجموعة من المواطنين والذين توجهو بالشكر لسيادتة وفريق العمل على تلك المجهودات التى من شأنها تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات.

كما تفقد الأدارة العقارية ووجهه بسرعة انهاء كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين والعمل على الانتهاء من الأرشفة الالكترونية للمعاملات على السيستم لإصدار الخدمات التى تقدم للمواطنين والخطابات للجهات الخارجية من خلال الشباك الواحد بالمركز.

وتفقد المركز التكنولوجى للمرافق وايرادات المياه وأكد على تبسيط الإجراءات على الساده متلقى الخدمة والألتزام التام بتحصيل ايرادات المياه استكمالا للمجهودات والاجراءات التى من شأنها استرداد حقوق الدولة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بانتظام سير العمل بمراكز التكنولوجيا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.