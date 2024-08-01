حياة كريمة.. جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة بيطرية لقرية الحلمية بمركز الحامول.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة بيطرية إلى قرية الحلمية والقرى المجاورة بمركز الحامول، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمود اسماعيل، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كلية الطب البيطري وطلبة الكلية.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» من خلال إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية، مضيفًا أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، بهدف تدعيم الجانب العملي لطلاب الكلية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي الإيجابي الذي تقوم به.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، وتم توقيع الكشف المجاني وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لعدد 380 حالة دواجن، و46 حالة جراحة، و150 حالة تناسليات، و265 حالة باطنة ومعدية.



اقابال على القافلة البيطرية



جانب من الاقبال على القافلة البيطرية



جانب من المتطوعين