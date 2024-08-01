تعرف على مواعيد وشروط القبول بالمدن الجامعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بجامعة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فتح باب التقدم إلكترونياً للقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2024 - 2025، للطلاب القدامى والجدد من المنتسبين إلى الجامعة.

فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية بكفر الشيخ للعام 2024 – 2025

وجرى فتح باب التقديم بدءاً اليوم 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس للطلاب القدامى بجامعة كفر الشيخ، على أنّ يُفتح باب التقديم للطلاب الجدد خلال الفترة من 10 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، عبر هذا الرابطhttps://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

المستندات والأوراق المطلوبة" 9"

وأعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية عن المستندات وهي، 4 صور شخصية للطالب، وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب، وصورة بطاقة الرقم القومى للضامن مختومة بختم النسر، واستمارة تستوفى بمعرفة الضامن يتم تنزيلها من موقع الزهراء، وإقرار ولي الأمر، وشهادة خلو من الأمراض واستمارة بحث اجتماعي، واستمارة يتم ملؤها بمعرفة الكلية، وصورة بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب والطالبات المستجدين، وهناك التعليمات الخاصة بإدارة التربية العسكرية للطلاب البنين فقط، والتعليمات الخاصة بالإقامة.

شروط قبول الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية



أنّ يكون الطالب والطالبة مقيد منتظم بإحدى الكليات في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس وليس من طلاب الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح، وألا يكون الطالب أو الطالبة من سكان مدينة كفر الشيخ أوالمراكز القريبة منها بحد أدنى مسافة (50) كم من مدينة كفر الشيخ، وألا يكون قد صدرت ضد الطالب أو الطالبة عقوبات تأديبية بكليته مثل ضبطه في حالات غش أو فصله من الكلية لأى أسباب أخرى، وألا يكون قد وقع على الطالب أو الطالبة والتي سبق له الإقامة بالمدن الجامعية في العام السابق عقوبة الحرمان من الإقامة بها أي مدة، وعدم التدخين نهائياً داخل أسوار المدينة وجميع مرافقها ومن يُخالف ذلك يُفصل فوراً ويعرض نفسه للمسائلة التأديبية.

وأضاف إعلان الإدارة العامة للمدن الجامعية ،من بين شروط قبول الطلاب ، ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة في العام السابق أو أى مستحقات مالية أخرى بالنسبة للعُهد وخلافه، وعلى الطالب أو الطالبة الذي يرغب في عدم استلام العُهد أو أياً منها إبلاغ المختص وعدم الاستلام حتى لا تُكدس ويساء استخدامها طرفه طوال العام، وأنّ تثبت لياقته صحياً، وألا يكون متزوجاً أو موظفاً بالحكومة أو القطاع العام وإذا أخفى الطالب أو الطالبة هذا الوضع واتضح بعد ذلك يُفصل فوراً ويعرض نفسه للمسائلة القانونية والعقوبات التأديبية، وأنّ يكون الطالب أو الطالبة حاصل على تقدير عام جيد فما فوق، والطالب أو الطالبة الذي يُخالف لهذه التعليمات لن يُقبل منه نهائياً وتقع علية المسئولية في ذلك، وقيمة التأمين «شهر من مصاريف الإقامة بالمدينة» يسترد في نهاية العام بعد خصم ما قد يستحق على الطالب، ويتم تسكين الطلاب والطالبات في بداية العام الجامعي.

تعليمات وإرشادات الطلاب والطالبات بعد التسكين

على الطالب سداد رسوم الإقامة الشهرية في المدة من 1 إلى 5 من أول كل شهر وفي حالة التخلف عن السداد بعد اليوم الخامس يجري اتباع الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن، وحجب الطالب عن حجز الوجبات بنظام الباركود في حالة عدم سداده رسوم الإقامة والتغذية يوم 6 من كل شهر، والالتزام بمواعيد البوابة للطلاب الساعة «10 مساءً شتاءً - 11 مساءً صيفاً» للطالبات الساعة «6 مساءً شتاءً - 7 مساءً صيفاً».

كما أضاف اعلان الإدارة العامة للمدن الجامعية ، أن مغادرة المدينة في أيام الخميس والجمعة وخلافه، يكون بإذن ممن يخصص من قبل إدارة المدينة لهذا الغرض ويجب تسجيل الإذن بساعة ويوم المغادرة وساعة ويوم الوصول قبل ميعاد السفر بوقت كافٍ حسب المواعيد التي تُحددها إدارة كل مدينة، ومراعاة السكون والهدوء من قبل جميع الطلاب وخاصةً في أوقات المذاكرة والنوم، ولا يجوز للطالب مغادرة حجرته إلا إذا كان مرتدياً ملابس لائقة وخاصةً بمداخل المدينة، والمحافظة على نظافة ومحتويات الحجرة، ولا يجوز إدخال أي تعديل في نظامها والطالب مسئول مع زملائه عن كل ما يصيبها من فقد أو كسر أو إتلاف، وعدم استعمال الكهرباء في غير أغراض الإنارة وبخاصةً الغلايات الكهربائية «الكاتل»، كما أنّه ليس للطالب الحق في الإحتفاظ بأيّة أجهزة كهربائية في الحجرة وكذلك مواقد النار أو غلايات الشاي أو عمل وصلات كهربائية، ويُمنع منعاً باتاً التدخين داخل أسوار المدن الجامعية نهائياً، ويُمنع منعاً باتاً اصطحاب طلاب من خارج المدينة إلى داخلها، وإذا تغيب الطالب عن الإقامة بالمدينة لمدة 15 يوم متصلة دون عذر تقبله إدارة المدن الجامعية يُعرض نفسه للفصل من المدينة، ومن حق إشراف المدينة دخول غرفة الطالب في أي وقت للتحقق من تنفيذ تعليمات الإقامة، ولا يحق للطالب الخروج عن حد اللياقة والآداب العامة في التعامل مع العاملين بالمدن الجامعية، ويحذر تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع نشرات ذات صبغة سياسية أو دينية تتعارض مع السلام الاجتماعي، ويحذر على الطلاب لصق أي استيكرات أو الكتابة على جدران وحوائط وأبواب المدينة، والطالب مسئول مسئولية كاملة عن المحافظة على جميع متعلقاته الشخصية دون أدنى مسئولية على إدارة المدينة.

وأضاف إعلان الإدارة العامة للمدن الجامعية، أنه على الطالب الراغب في إخلاء طرفه من المدينة الرجوع للإدارة قبل بداية الشهر التالي ولا يصرف التأمين إلا في نهاية العام الدراسي بالنظام الإلكتروني، وفي حالة تخلف الطالب عن تناول الوجبة التي تم حجزها يتم حجبه عن حجز وجبات اليوم التالي، ولا يجوز حجز وصرف الوجبات إلا للطالب بنفسه من خلال الكارنيه الشخصي، وفي حالة ضبط كارنيه طالب مع طالب آخر توقع عليهما العقوبات التأديبية المتبعة في هذا الشأن، ولا يُسمح نهائياً بالتحويل الودي بين الحجرات دون علم الإدارة، أو تواجد الطلاب أو الطالبات في غير غرفهم بدون رغبة كل قاطني الغرفة، والتسلسل في عرض المشكلات التي يواجهها الطالب أو الطالبة بدايةً من مشرف المبنى مروراً بمدير المبنى وندير المدينة وصولاً للمدير العام وبالمثل في المطعم الجامعي.

كما أوضح البيان شروط قبول الطلاب، ومراعاة السلوك المهذب عند ممارسة الأنشطة المختلفة بما لا يُخالف تعليمات ولوائح المدن الجامعية وممارسة الأنشطة في الأماكن المخصصة لذلك، ويُمنع منعاً باتاً التحويل من مدينة إلى مدينة أخرى بعد انتهاء عملية التسكين في بداية العام، ويُمنع التحويل من الإقامة بتغذية إلى الإقامة بدون تغذية أو العكس إلا في بداية العام الدراسي فقط، وعلى كل طالب ضرورة إحضار الفيزا كارد الخاصة به لسداد الرسوم السنوية والشهرية حسب تعليمات وزارة المالية، وضرورة مراعاة الدقة في استيفاء البيانات الشخصية بملف القبول بالمدينة وفي حالة البيانات الخاطئة تقع المسؤولية علي الطالب.

التسجيل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية

وأشارت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية، إلى أنّه بعد التسجيل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية من هنا، واستعلام الطالب عن قبوله في المدينة الجامعية، يُرجى طباعة الأوراق والمستندات المطلوبة من الموقع والتوجه إلى مقار المدن الجامعية في المواعيد التي يتم تحديدها من قبل الإدارة العامة للمدن الجامعية لسداد المصروفات واستكمال إجراءات التسكين.

مواعيد التقديم بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ



ووفقاً الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية فإنّ مواعيد التقديم بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2024 - 2025، كالتالي الطلاب القدامى من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس 2024، والطالبات القدامى من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس 2024، والطلاب الجدد من 10 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024، والطالبات الجدد من 10 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024.