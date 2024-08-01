حبس المتهم بواقعة "سيدة الأسانسير" فى السويس 4 أيام على ذمة التحقيق

السويس_ صبرى غانم

قررت جهات التحقيق فى محافظة السويس، حبس المتهم فى الواقعة المعروفة إعلاميا باسم "سيدة الاسانسير" 4 أيام على ذمة التحقيق فى القضية المتهم فيها باقتحام منزل السيدة وحيازة سلاح أبيض.

وكانت جهات التحقيق بمجمع محاكم ونيابات السويس استمعت إلى أقوال السيدة التى ظهرت فى مقطع الفيديو المتداول على موقع الفيسبوك، وتراجعت السيدة عن اتهام الشاب بسرقتها ونفت اى محاولة للاعتداء عليها، وقالت إنه أخرج السكينة من جانبه ولم يرفعها فى وجهها، ولم يسألها عن اية أموال أو مشغولات ذهبية، ولم يسرق أى شيء من منزلها.

ولم توجه السيدة أى اتهام، للمتهم فى الواقعة، وقالت أن علاقة جيرة تربطها بأسرته، وأنها بعدما علمت من أسرته ظروفه الصحية وعدم اتزانه نفسيا وتلقيه علاجا، قررت التنازل عن المحضر.

وامام جهات التحقيق قال والد المتهم أن ابنه الطالب المنقول للصف الأول الثانوى يعانى من حالة نفسية وعصبية، ويتابع مع طبيب شهير فى السويس، ويتلقى علاج نفسى منذ مايو 2023، وقدم "روشتات" تفيد بما أقر أمام النيابة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال السيدة التى نشرت الفيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت إنها حصلت على الفيديو من المجنى عليها فى الواقعة، وأن الغرض من النشر كان تحذير المواطنين من التعرض لمواقف مشابهة.

وكانت مباحث السويس ألقت القبض على المتهم، بعد تداول مقطع فيديو يظهر الواقعة واقتحام المتهم شقة السيدة عقب خروجها من الاسانسير، وحيازته لسكين، بينما لم تبلغ السيدة رجال الشرطة بالواقعة بعد معرفتها بأن المتهم ابن جيرانها.

وحددت تحريات المباحث شخصية السيدة وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وجرى تحرير محضر بالواقعة، حيث اتهمته بالسرقة فى محضر الشرطة وأقرت بما سبق وأنها تغاضت عن الإبلاغ عن المتهم، وأفادت أن مقطع الفيديو المتداول سجلته كاميرا منزلها وحصلت عليه صديقتها وهى من قامت بنشره.