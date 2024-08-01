تركيب محطات قياس ارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اعلن معهد علوم البحار بالاسكندرية باستقبال وتركيب عدد من محطات القياس والرصد اللحظي لمنسوب سطح البحر وقياس المد والجزر، بالإضافة إلى محطة للرصد الجوى لبيانات الطقس تم تثبيتها على الرصيف البحري للمعهد لمتابعة منسوب مياه البحر المتوسط .

وقال بيان البوم إنه تم تثبيت وتشغيل محطة رصد GNSS لاستقبال ومعالجة بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للبيانات البحرية المصرية يأتي هذا الإنجاز في سياق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية ودعم الاستدامة البيئية من خلال استخدام التقنيات الحديثة لرصد التغيرات المناخية والبحرية. ويعكس هذا التعاون بين المعهد والمركز الوطني للبيانات البحرية مدى التزام المؤسسات البحثية بتطبيق أحدث التكنولوجيا لتحسين مراقبة البيئة البحرية والتكيف معها.

جاء ذلك طبقا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة و تحت رعاية واشراف الدكتور عبير السحرتي، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفي إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد البحثية ودعم سبل التعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية