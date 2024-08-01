تبدأ من 150 جنيها.. أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر التذكرة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر تذكرة الركوب صباح اليوم الخميس، حيث يتم إتاحة اشتراك مخفض للطلبة، ربع سنوي بتخفيض يصل إلى 90 % من قيمة التذكرة.

قيمة الاشتراك الربع سنوي:-

منطقة واحدة – 150 جنيها.

منطقتين – 200 جنيه.

ثلاث / أربع مناطق – 250 جنيها.

خمس/ 6 مناطق – 300 جنيه.

وطبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة من 2 لـ 3 جنيه على التذكرة.

أسعار التذاكر الجديدة

حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/8/2024.