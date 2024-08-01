اليوم السابع
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تعرف على أسعار تذاكر القطارات الجديدة على خطوط السكك الحديدية

الخميس، 01 أغسطس 2024 10:33 ص
تعرف على أسعار تذاكر القطارات الجديدة على خطوط السكك الحديدية قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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رفعت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر ركوب عدد من القطارات على خطوط السكة الحديد، اعتبارا من الواحدة صباح اليوم الخميس، وقد جاءت الزيادات التى تم تطبيقها كالتالي:

- زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى التالجو 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها، بدلا من 225 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

زيادة سعر تذكرة الدرجة الثانية التالجو 25 جنيها لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

-  قطارات تالجو الإسبانية على خط الصعيد استمرار صرف تذاكر الدرجة الأولى والثانية لقطارات التالجو بدون زيادة رسمية.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP ذات الدرجة الأولى والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت سعر التذكرة زيادة 12.5% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP الدرجة الثانية والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت زيادة 12.5% في سعر التذكرة والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- قطارات الضواحي وتحيا مصر.. زيادة 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

زيادات السكة الحديد
زيادات السكة الحديد


 







اسعار تذاكر القطارات

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السكة الحديد

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اسعار القطارات

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أسعار تذاكر القطارات

هيئة السكة الحديد



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