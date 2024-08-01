ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة على كل الخطوط

ينشر اليوم السابع اشتراكات المترو، للجمهور العادى بعد رفع سعر تذكرة ركوب المترو، صباح اليوم الخميس، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.

قيمة الاشتراك لمدة شهر:-

منطقة واحدة – 310 جنيه

منطقتين – 365 جنيه

ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيه

خمس / 6 مناطق – 600 جنيه

الإشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة – 835 جنيه

منطقتين – 990 جنيه

ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيه

خمس / 6 مناطق – 1670 جنيه

قيمة الاشتراك السنوي :

خطين 4235 جنيه

ثلاث خطوط 5335 جنيه

أسعار التذاكر الجديدة:

حتى 9 محطات 8 جنيه، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/8/2024.