اليوم السابع
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ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة على كل الخطوط

الخميس، 01 أغسطس 2024 12:11 م
ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة على كل الخطوط المترو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع اشتراكات المترو، للجمهور العادى بعد رفع سعر تذكرة ركوب المترو، صباح اليوم الخميس، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.

قيمة الاشتراك لمدة شهر:-
منطقة واحدة – 310 جنيه
منطقتين – 365 جنيه
ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيه
خمس / 6 مناطق – 600 جنيه

الإشتراك الربع سنوي:
منطقة واحدة – 835 جنيه
منطقتين – 990 جنيه
ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيه
خمس / 6 مناطق – 1670 جنيه

قيمة الاشتراك السنوي :
خطين 4235 جنيه
ثلاث خطوط 5335 جنيه

وطبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة من 2 لـ 3 جنيه على التذكرة.

أسعار التذاكر الجديدة:

حتى 9 محطات 8 جنيه، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة  10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها،  وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/8/2024.

 






اسعار تذاكر المترو

تذاكر المترو

زيادة اسعار تذاكر المترو

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اسعار المترو الجديدة

اسعار تذاكر المترو الجديدة



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