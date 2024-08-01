بدء التقديم للتسكين بالمدن الجامعية للطلاب القدامى لجامعة قناة السويس.. فيديو

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة قناة السويس، عن فتح باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية "طلاب - طالبات"، للعام الجامعى 2024/2025م، وذلك عن طريق التسجيل الإلكترونى على موقع الزهراء الإلكترونى للمدن الجامعية للطلاب على النحو التالي: https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

وبدأ التقديم اليوم الخميس 1 أغسطس للطلاب القدامى ويستمر حتى يوم السبت 10 اغسطس، ومن المنتظر أن يبدأ التقديم للطلاب المستجدين إعتبارًا من يوم الأحد 1 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الأحد 15 سبتمبر.

أما عن خطوات وآليات التقدم للتسكين بالمدن الجامعية (طلاب/طالبات) فهى كالتالى:

1- يقوم الطلاب بالتقدم للتسكين بالمدن الجامعية عن طريق التسجيل على موقع الزهراء الإلكترونى مع مراعاة صحة ودقة البيانات المسجلة حتى لايتم الغاء طلب الإلتحاق.

2- لا يعتبر مجرد التسجيل الإلكترونى على موقع الزهراء بمثابة القبول للسكن بالمدينة الجامعية.

3- تُفحص طلبات التقدم الإلكترونى وتُراجع بيانات الطلاب بمعرفة شئون الطلاب للتأكد من صحتها.

4- يتم استبعاد طلبات التقدم الإلكترونى الطلاب الذين لا تتوافر فيهم شروط التسكين.

5- فى حالة عدم صحة بعض البيانات المسجلة بمعرفة الطالب على الموقع الإلكترونى (مثل تقدير الطالب للعام الجامعى 2023/2024) يتم الغاء طلب التقدم وتُبلغ الكليات التابعة لإتخاذ الإجراءات.

6- تعلن أسماء الطلاب المتوفر فيهم شروط القبول مبدئيًا على موقع الزهراء الإلكترونى شريطة استكمال باقى الاجراءات.

7- فى حالة القبول المبدئى يلتزم الطالب بسحب استمارة التقدم وإستيفائها لإستكمال باقى الإجراءات.

8- يسقط حق الطالب المقبول مبدئيًا خلال عشرة أيام من إعلان النتيجة على موقع الزهراء إذا لم يقم بسحب الاستمارة وإستكمال إجراءات التسكين.

أما عن شروط القبول للتسكين بالمدن الجامعية فتشمل :-

• صحة البيانات المسجلة بمعرفة الطالب على موقع الزهراء الإلكترونى بعد مراجعتها.

• ضمن قائمة الأسماء المعلن عن قبولها مبدئيًا شريطة استكمال الاجراءات.

• سحب الإستمارة واستكمال باقى الإجراءات (الضامن - اعتماد الكلية لصحة البيانات - الكشف الطبي).

• الأولوية للطلاب الحاصلين على التقدير الأعلى ثم الادنى بشرط ألا يقل تقدير الطالب عن ( جيد )

• يراعى البعد الجغرافى لمحافظات الجمهورية التى يقطن بها الطالب.

• أولوية القبول لطلاب الكليات العملية ثم الكليات النظرية.

• أولوية القبول للطلاب الأصغر عمرًا (بالنسبة لطلاب الفرقة الأولى المستجدين).

• الحاصلون على الثانوية العامة من خارج محافظة الإسماعيلية .

• الأولوية لأسبقية التسجيل على موقع الزهراء الإلكترونى وذلك حتى استكمال الطاقة الأستيعابية للمدن .

الفئات التى لا يسمح بقبول تسكينهم بالمدن الجامعية:-

• طلاب الإنتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو الراسبين أو المعاهد الفنية.

• الطلاب ممن وقع عليهم عقوبة الحرمان من الاقامه أو اى عقوبه تأديبيه بالمدينه الا بعد موافقة معالى الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

• الطلاب ممن تم توقيع أى عقوبة تأديبية عليهم بالكلية المقيدين بها.

• الطلاب الذين عليهم مستحقات مالية سابقة للمدن الجامعية.

• الطلاب الذين أنتهت إقامتهم بالمدن الجامعية فى العام السابق إداريآ.

• الحاصلون على الثانوية العامة من محافظة الإسماعيلية أو ضواحيها.

• المحولين من جامعات آخرى فى نفس عام التحويل والحاصلين على شهادات آخرى غير الثانوية العامة (المعاهد).

ملحوظات عامة:

• سحب الإستمارة شخصى أو الأقارب من الدرجة الأولى بعد الموافقة المبدئية على القبول.

• يتم سحب الإستمارات من كل مدينة مستقلة بذاتها (طلاب - طالبات) من المنفذ المخصص لذلك.

• يحب أن يكون العنوان ببطاقة الرقم القومى للطالب وولى الامر مطابق لأحد إيصالات المرافق العامة (كهرباء/ مياه/ غاز/ تليفون أرضى) المرفق بأوراق التقديم.

• يحسب تقدير الطالب للعام الجامعى 2023/2024م، وللساعات المعتمدة على أساس العام الدراسى الكامل (فصل أول - فصل ثانى).

• بالنسبة لطلاب وطالبات البرامج الخاصة وما فى حكمها يقومون بسداد مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية التى تحددها إدارة الجامعة.

• سيتم التسكين فى حدود الأماكن المتاحة بغرف المدن الجامعية وطبقًا للطاقة الاستعابية.

لمعرفة خطوات التقديم عبر رابط الفيديو التالى يقدمه الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS: