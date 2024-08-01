بايدن: مواطنون سجنوا فى روسيا ظلما هم الآن أحرار

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: مواطنون سجنوا في روسيا ظلما هم الآن أحرار، وعدد من أعوان المعارض الروسي أليكسي نافالني أفرج عنهم أيضا، وذلك خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها من وسائل إعلام روسية قالت إن مراسل وول ستريت جورنال والجندي السابق في البحرية الأمريكية بول ويلان يغادران موسكو بعد مبادلتهما ضمن صفقة مع واشنطن بمشاركة عدة دول.



قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن بول ويلان، الأمريكي المعتقل في روسيا تجاوز 2000 يوم في الحجز الروسي.



وحث ويلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن على اتخاذ "إجراء حاسم" لإعادته هو وزميله الأمريكي المحتجز إيفان جيرشكوفيتش إلى الوطن، وفقا لسى إن إن بالعربي.



وقال ويلان، الذي اتصل حصريا بشبكة CNN، من معسكر بسجنه النائي في موردوفيا بروسيا: "عندما تفكر في 2000 يوم، كم من الوقت هذا في الواقع، وكم سنة، وكم شهر، إنه رقم لا يصدق".



وأضاف ويلان: "تذهب إلى الجامعة لنيل درجة البكالوريوس- أي أربع سنوات، وتقضي في المدرسة الثانوية عموما ثلاث أو أربع سنوات. حتى الناس يذهبون إلى الجيش، ويخدمون لمدة أربع سنوات. لذا، عندما تفكر في خمس سنوات ونصف، فهي مجرد قدر لا يصدق من الوقت".



وتم القبض على ويلان، الذي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه محتجز ظلما، في موسكو في ديسمبر عام 2018، وحُكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة في عام 2020 بتهمة التجسس التي نفاها باستمرار وبشدة.