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"اليوم السابع" ينشر نتيجة الثانوية العامة 2024 عقب اعتمادها

الخميس، 01 أغسطس 2024 11:08 ص
"اليوم السابع" ينشر نتيجة الثانوية العامة 2024 عقب اعتمادها طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2024، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل، ويتيح اليوم السابع الاستعلام عن درجات الطلاب والنسبة المئوية لكل طالب ودرجاته فى المواد الدراسية الأساسية وغير المضافة للمجموع، حيث يمكن للطالب متابعة موقع اليوم السابع والتسجيل على رابط الحصول على النتيجة للحصول عليها فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم.

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 7 مواد بنتيجة الثانوية العامة 2024 وجاءت نسب النجاح كالتالى:


- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.
- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.


- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.


 







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