المستشفيات التعليمية تفتتح فعاليات الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية

كتب وليد عبد السلام

عقد المعهد القومى للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، اليوم الخميس 1 / 8 / 2024، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى العالم، والذي يبدأ سنويا في الأول من أغسطس من كل عام، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ولجنة الرضاعة الطبيعية بالهيئة، تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبحضور الدكتورة نغم عابد نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية، و أ.د. نجلاء عرفه مساعد مدير برنامج الأغذية باليونيسيف والدكتورة جومانا لطفى ممثل برنامج الغذاء العالمي، وتهدف الفاعليات إلى رفع الوعى المجتمعى بأهمية الرضاعة الطبيعية و تقديم الدعم والمساندة للامهات اثناء فترة الرضاعة، إيمانا بأهمية الرضاعة الطبيعية وأثرها الفعال على صحة وحياة الأمهات والأطفال، ودورها فى تحسين الحالة الصحية والتغذوية للأطفال، وتبدأ أولى فعاليات الأسبوع العالمى بندوة تثقيفية تفاعلية للأمهات بعنوان "المبادئ الأساسية لرضاعة طبيعية ناجحة "، ثم تتبعها عدة فعاليات داخل وحدات الهيئة المختلفة.



وأكدت الدكتورة نغم عابد نائب رئيس الهيئة على الأهمية القصوى التي توليها الهيئة لاستمرار الدور الريادي للمعهد القومي للتغذية في تعزيز الرضاعة الطبيعية، حيث قامت الهيئة بإنشاء اللجنة العليا للرضاعة الطبيعية بالهيئة والمعنية بإنشاء عيادات الرضاعة الطبيعية بمستشفيات أحمد ماهر التعليمي والجلاء التعليمي والمطرية التعليمي والساحل التعليمي ودمنهور التعليمي، ويتضمن الاحتفال بأسبوع الرضاعة العالمي إقامة فعاليات بوحدات الهيئة تهدف لرفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريض.

وأضافت الدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية أن الهدف من الإحتفالية هو تشجيع الرضاعة الطبيعية ومساعدة الأمهات في التغلب على المشكلات التي قد تواجههم وكذلك تعريف الأطقم الطبية بكيفية مساعدة الأمهات في التغلب على هذه المشكلات، وتتضمن الإحتفالية ورش العمل التفاعلية وكذلك إقامة فاعليات للتوعية والتدريب للأطقم الطبية بوحدات الهيئة، وذلك على مدار الفاعليات التي تستمر لمدة شهر بداية من الأول من أغسطس ، والتى تهدف لإبراز أهمية الرضاعة الطبيعية وإرتباطها بالتغذية السليمة وزيادة الإدراك عند الأطفال وتجنب الأمراض مثل السمنه والتقزم وذلك تحت شعار (معا لدعم الأمهات).

وشددت الدكتورة نجلاء عرفة مساعد مدير برنامج الأغذية باليونيسيف على أهمية الدور الريادي لمعهد التغذية القومي في دعم الرضاعة الطبيعية من خلال تنظيم هذه الإحتفالية والفعاليات سنوياً، وكذلك سيتم عمل تدريب أونلاين لتعليم مهارات الرضاعة الطبيعية للأمهات والمقبلات على الزواج وللأطقم الطبية من التمريض ، وأهمية تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية نظرا لما تم ملاحظته عالميا من تلقي الأمهات رسائل خاطئة تهدف لتقليل الرضاعة الطبيعية والحث على الرضاعة الصناعية، ومن هنا تبرز أهمية الإحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى العالم ، وكذلك مساعدة الأمهات في التغلب على المشكلات الصحية التي قد تعوقهم عن الرضاعة الطبيعية وأهمية العرض على إستشاريي الرضاعة الطبيعية في التغلب على هذه المشكلات، وإفادة الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية في دعم مناعة الأطفال منذ الولادة وتقليل نسبة الأمراض.

وتضمنت الجلسة الإفتتاحية الندوة التثقيفية التفاعلية التي حاضر بها نخبة من اخصائى و استشارى طب الأطفال والرضاعة الطبيعية وتضمنت حوارا مباشرا مع الأمهات اللاتي حضرن الافتتاحية تضمن الاستماع لما قد يواجههم من مشكلات خاصة أثناء الستة أشهر الأولى من الرضاعة، كما تضمنت الاحتفالية فاعليات ترفيهية للأطفال تهدف لإبراز قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم التنموية.