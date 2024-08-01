القابضة للكهرباء تصدر قرارات لتعين أعضاء مجالس إدارات شمال القاهرة والبحيرة

كتبت رحمة رمضان

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بتولي المحاسب علاء عبد العليم مستشار رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وعضو مجلس إدارة شركة البحيرة، عضوية مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

كما قرر رئيس الشركة القابضة للكهرباء تعين عزت ابراهيم رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عضوية مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يجرى تغيرات محدودة لعدد من الاعضاء المتفرغين بالشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى، وذلك بهدف تجديد الدماء للوصول إلى أعلى معايير الجودة فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يتخذ قرارات التغير بالتنسيق مع نائبته المهندسة صباح مشالى والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أن الوزير حريص على استقرار الأوضاع داخل قطاع الكهرباء والعمل كفريق واحد.