القائمة بأعمال رئيس جامعة الأقصر تناقش احتياجات الإدارات المركزية

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر الجديدة، اليوم الخميس، اجتماعًا مع العاملين ومديري الإدارات المركزية بالجامعة، للتعرف على الإدارات المختلفة ومهامها، واستهل العاملون في الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتورة صابرين عبد الجليل على ثقة القيادة فيها وتكليفها بمنصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر.

وطلبت الدكتورة صابرين عبد الجليل من مديري الإدارات المختلفة تقرير مفصل عن كل إدارة واحتياجاتها في حدود إمكانيات الجامعة، فيما حثت العاملين في الجامعة على استكمال مسيرتهم في العمل وبذل أقصى جهدهم لرفع شأن الجامعة والارتقاء بكلياتها لخدمة أبنائنا الطلاب.

كما تقدم قادة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار بجامعة الأقصر بخالص التهاني للدكتورة صابرين عبد الجليل، للثقة الغالية فيها وتعيينها قائم بأعمال رئيس الجامعة، وترأس وفد كلية الآثار الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد كلية الآثار، فيما ضم الوفد وكلاء الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس، وأعربت الدكتورة صابرين عبد الجليل عن اعتزازها، وتقديرها؛ لوفد كلية الآثار لحرصهم على تقديم التهنئة، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة كل منتسبي جامعة الأقصر.

كما تقدمت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر بالشكر و العرفان و التقدير؛ للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ثقته وتكليفه لها للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر خلفاً للدكتور حمدي محمد حسين الذي بلغ السن القانونية.

وقالت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، إن مكتبها مفتوح أمام كل منتسبي جامعة الأقصر من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين وأنها تمد يدها للجميع ولن تألوا جهدًا لتحقيق رفعة الجامعة.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدر قرارًا بتكليف الدكتورة صابرين عبد الجليل، قائمًا بعمل رئيس جامعة الأقصر، خلفًا للدكتور حمدي محمد حسين الذي بلغ السن القانونية.



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