تكليف الدكتورة صابرين عبد الجليل قائما بأعمال رئيس جامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بتكليف الدكتورة صابرين عبد الجليل، قائمًا بعمل رئيس جامعة الأقصر، خلفًا للدكتور حمدى محمد حسين الذى بلغ السن القانونية، حيث تشغل الدكتورة صابرين منصب مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر منذ عام 2021 حتى الآن.

وشغلت الدكتورة صابرين منصب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر منذ عام 2019 وحتى الأن، ومنصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة الأقصر من عام 2019 وحتى عام 2022 وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى فرع الأقصر منذ عام 2017 وحتى عام 2019.

وعملت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر كأستاذ بقسم الدراسات السياحية بالكلية، أستاذ دكتور فى الإدارة السياحية لعام 2015، وأستاذ زائر بكلية إدارة السياحة والفنادق بجامعة ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدرس زائر بكلية الإدارة جامعة ويلز لبريطانيا، وحصلت على دكتوارة الفلسفة فى الدراسات السياحية تسويق سياحى بجامعة حلوان عام 2004، وماجستير الدراسات السياحية جامعة حلوان عام 2002، وبكالوريوس السياحة جامعة حلوان عام 1997.

وكانت قد نظمت كلية الطب بجامعة الأقصر حفل خاص لتكريم الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، لبلوغه السن القانونية، وقدم الحفل الدكتور ايو النجا الحجاجى مدرس الباطنة بكلية الطب الذى عبر عن خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة نظرًا لجهوده التى بذلها طوال فترة رئاسة الجامعة.

وألقى رئيس الجامعة كلمة شكر وتقدير لكافة أعضاء هيئة التدريس، وأبنائه الطلاب والعاملين بكلية الطب، على إصرارهم للاحتفال به داخل كلية الطب بيته الأول، معربًا عن سعادته لهذه اللفتة الطيبة من أسرة كلية الطب.