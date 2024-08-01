الرابع على مستوى الجمهورية للثانوية الأزهرية "مكفوفين" يحتفل وسط أسرته بالإنشاد الدينى.. صور وفيديو

الدقهلية - محمد الحبشى

رصد موقع وتليفزيون "اليوم السابع" احتفال أسرة الطالب حامد صبري الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، والأول على محافظة الدقهلية "مكفوفين"، حيث احتفل الطالب حامد صبرى عبدالمجيد الموجى، وسط أسرته وأهل القرية، بالإنشاد الدينى فى حب رسول الله، وآيات من الذكر الحكيم "القرآن الكريم".

وشهدت قرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، تهاني وتبريكات من أهل القرية لابنهم الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، في الثانوية الأزهرية "مكفوفين"، حيث توافد أهل القرية على منزل الطالب لتقديم التهاني.

قال الطالب حامد الحمدلله حمدا طيبا مباركا على هذا النجاح، تابعت بث مشيخة الأزهر اليوم رفقة أسرتي، وبمجرد أن سمعنا إسمي بين الأوائل رنت الزغاريد في البيت والشارع، احتفالا بنجاحي وتفوقي، ووقتها انتابني شعور عظيم لا أقدر على وصفه، وسعيد جدا بفرحة أهلي اليوم.

وقدم حامد الشكر والتقدير لوالديه الداعمين له، طوال مسيرته، بمجهودهما الذي تخطي كل الحدود على حد وصفه، حيث أشاد الطالب بالمعاملة المميزة التي تلقاها من والديه، وتحديدا والده الذي قام بمجهود جبار معه خلال فترة ما قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتحدث والده أنه قام بمجهود مع نجله للوصول للمركز الأول، وكان يثق تماما في قدرته على ذلك، ويحمد المولى عزوجل على هذا النجاح والتفوق، متمنيا لنجله دوام ذلك.

أضاف والده كنت أضع نفسي مكان نجلي، وقمت بعصب أعيني حتى أكون مكانه، وبدأت في أن أكون بجواره ليلا نهارا، ونذاكر ونراجع سويا، سخرت له كل ما في وسعي لأراه الآن في مثل هذا التكريم، والحمدلله أن الله كلل مجهوده بالنجاح، وأتمنى له دوام التوفيق في خطواته القادمة.



احتفالات-اهل-ميت-السودان-بتفوق-ابنهم



اهل-القرية-يقدمون-التهاني



تقبيل-رأس-والدته



تقبيل-والده-له



ضحك-الطالب-ووالديه