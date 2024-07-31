اليوم السابع
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الأعلى للجامعات: انتهاء مدة رؤساء 5 جامعات حكومية منهم القاهرة وطنطا وبورسعيد

الأربعاء، 31 يوليو 2024 05:24 م
الأعلى للجامعات: انتهاء مدة رؤساء 5 جامعات حكومية منهم القاهرة وطنطا وبورسعيد جانب من الاجتماع
كتب محمد صبحى

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وجه المجلس الأعلى للجامعات الشكر للدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى السابق، تقديرًا لجهوده المتميزة فى النهوض بالبحث العلمى وتفعيل دور المراكز والمعاهد البحثية فى خدمة المجتمع والارتقاء بتصنيفاتها على المستوى الدولي.


كما وجه المجلس الشكر والتقدير إلى رؤساء الجامعات الذين تنتهى مدة خدمتهم اليوم الأربعاء 7/31 فى رئاسة جامعاتهم على ما قدموه من جهود مُتميزة فى الارتقاء بأداء جامعاتهم، والنهوض بدورها فى خدمة المجتمع المصرى، وتحقيق تقدم بارز فى التصنيفات الدولية وهم: الدكتور محمد عثمان الخشت القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن محمد إبراهيم القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، وتمنى المجلس لهم التوفيق والسداد.







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