اليوم السابع
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الأرصاد: نشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ 2 متر

الخميس، 01 أغسطس 2024 12:48 م
الأرصاد: نشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ 2 متر الطقس - البحر المتوسط - الإسكندرية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تشهد اليوم الخميس 01 أغسطس، نشاط للرياح على شواطئ البحر المتوسط ) بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - الإسكندرية - مطروح ) وسرعة الرياح 30 : 40 كم / ساعة) وارتفاع الامواج ( 1.5 م : 2 م).

ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع البوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.

 







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