اليوم السابع
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افتتاح شعبة هندسة إلكترونيات وإتصالات الكهربية بجامعة الأزهر بقنا

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:22 م
افتتاح شعبة هندسة إلكترونيات وإتصالات الكهربية بجامعة الأزهر بقنا الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة جامعة الازهر بقنا
كتب لؤى على

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صرح الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة جامعة الازهر بقنا ، أن مجلس جامعة الأزهر وافق في اجتماعه الشهري الذي عقد اول أمس برئاسة  الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة على الطلب و الملف الذي تقدمت به الكلية بافتتاح شعبة هندسة الإليكترونيات والاتصالات الكهربية بقسم الهندسة الكهربية بالكلية ، تمهيدا لرفعه إلى المجلس الأعلى للأزهر للموافقة عليه و من ثم بدء الدراسة بالشعبة بالعام الجامعى الجديد  2024 / 2025 ، وتوجه عميد الكلية بالشكر  إلى الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة ، و  الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، و الدكتور محمد الشربيني  نائب رئيس الجامعة التعليم و الطلاب ،و إلى لجنة الخطط و المناهج على الدعم الكبير و المستمر للكلية.


واشار الي ان افتتاح القسم يعد إضافةً علمية جديدة و متميزة بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا برعاية ودعم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر و  الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وذلك فى إطار خطة التطوير التي تشهدها الكلية بإستحداث برامج علمية جديدة، تتماشي مع متطلبات سوق العمل و مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ، و تحقيق متطلبات جودة التعليم و الاعتماد و إستجابة لمقترحات الأساتذة و الطلبات التي تقدم بها الطلاب في هذا  الشأن.

 







كلية الهندسة

هندسة الازهر

قنا

جامعة الازهر



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