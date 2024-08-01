افتتاح شعبة هندسة إلكترونيات وإتصالات الكهربية بجامعة الأزهر بقنا

كتب لؤى على

صرح الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة جامعة الازهر بقنا ، أن مجلس جامعة الأزهر وافق في اجتماعه الشهري الذي عقد اول أمس برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة على الطلب و الملف الذي تقدمت به الكلية بافتتاح شعبة هندسة الإليكترونيات والاتصالات الكهربية بقسم الهندسة الكهربية بالكلية ، تمهيدا لرفعه إلى المجلس الأعلى للأزهر للموافقة عليه و من ثم بدء الدراسة بالشعبة بالعام الجامعى الجديد 2024 / 2025 ، وتوجه عميد الكلية بالشكر إلى الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، و الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة التعليم و الطلاب ،و إلى لجنة الخطط و المناهج على الدعم الكبير و المستمر للكلية.



واشار الي ان افتتاح القسم يعد إضافةً علمية جديدة و متميزة بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا برعاية ودعم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر و الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وذلك فى إطار خطة التطوير التي تشهدها الكلية بإستحداث برامج علمية جديدة، تتماشي مع متطلبات سوق العمل و مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ، و تحقيق متطلبات جودة التعليم و الاعتماد و إستجابة لمقترحات الأساتذة و الطلبات التي تقدم بها الطلاب في هذا الشأن.