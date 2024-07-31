موافقة اللجنة المعاونة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية على إنشاء جامعة سوهاج الأهلية

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن باحتماع المجلس الاعلي اليوم بجامعة الأزهر بالقاهرة عن موافقة اللجنة المعاونة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، علي مقترح إنشاء جامعة سوهاج الأهلية.

وثمن النعماني هذا المشروع القومى الذي أطلقه رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، لتقوم بتركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وقدم النعماني الشكر للدكتور أيمن عاشور علي دعمه الدائم والمتواصل لجامعة سوهاج، لكي تقوم بتقديم خدمة تعليمية متميزة سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يتماشي مع تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي، وتوفير بنية متطورة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.

وقال النعماني أن الدكتور أيمن عاشور أوضح أنه سيتم قرار الإنشاء وإستكمال الإجراءات اللازمة لمخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء وإستصدار القرار الجمهوري لإنشاء جامعة سوهاج الاهلية، موضحاً أن هذا المشروع سيُسهم في إتاحة التعليم العالي وإستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي بالصعيد، الى جانب توفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية ، وذلك من خلال أحدث الأجهزة المتطورة، والأساليب الأكاديمية الحديثة.

وأشار النعماني إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية بسوهاج خطوة تأخرت كثيراً وحان الوقت لانشائها لتخدم ٦ مليون نسمة، كما ستساهم في تقليل الاغتراب لأبناء المحافظة ورفع معانتهم المالية والاجتماعية وتوفير فرص عمل للخريجين.