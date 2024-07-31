وكيل الأزهر الشريف ورئيس الجامعة يستقبلان وزير التعليم العالى

كتب: لؤى على

استقبل فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ السيد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى.

وتأتى زيارة الوزير فى إطار استضافة جامعة الأزهر لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما كان فى استقباله الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة.

ويعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، أسماء العشر الاوائل من كل قسم بـ الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر الشريف، خلال مؤتمر صحفى يشهد اعتماد النتيجة، كما سيتم الاعلان عن نسبة النجاح العامة وكذلك نسبة النجاح بكل قسم الأدبى والعلمى، كما سيتم الاعلان عن موعد فتح باب التظلمات والاجراءات المتبعة.

وكان قد أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الثلاثاء، عددًا من الاتصالات الهاتفية ‏بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم فى هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم، وخلال هذا العام الدراسي؛ حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى فى شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏