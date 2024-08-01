اعتماد نتيجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بجامعة القناة وإعلان أسماء الأوائل

الإسماعيلية-صبرى غانم

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات للعام الدراسي 2023-2024، مؤكداً أن خريجي الحاسبات والمعلومات يُمثلون طليعة متميزة من المتخصصين في مجالات هندسة البرمجيات وعلوم الحاسب ونظم المعلومات والحوسبة والمعلوماتية الحيوية ، مشيراً إلى أهمية دورهم في المستقبل الرقمي للبلاد.

مطالباً الخريجين بمواصلة السعي نحو التميز والإبداع، والإستفادة من المهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم لتحقيق طموحاتهم، متمنياً لجميع الخريجين مستقبلاً مشرقاً، مؤكداً دعم الجامعة لهم في خطواتهم القادمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات أن النسبة العامة للنجاح ببرنامج علوم الحاسب بلغت 94.97% بواقع 170 طالب وطالبة ، بينما جاءت النسبة العامة للنجاح ببرنامج نظم المعلومات 77.06% بواقع 130 طالب وطالبة.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم إعلان نتائج الدفعة الأولى للبرامج الجديدة ، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ببرنامج هندسة البرمجيات 100% ، بواقع 33 طالب وطالبة ،كما جاءت النسبة العامة للنجاح ببرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية 100% بواقع 13 طالب وطالبة.

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم مُعلناً أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الدفعة وهم: المركز الأول آيه حسام يوسف برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، بالمركز الثاني رنيم مجدي السيد العربي برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، بالمركز الثالث سماء إبراهيم عبد الحميد أحمد برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، بالمركز الرابع ميرهان هشام أحمد مصطفى برنامج هندسة البرمجيات ، أما المركز الخامس فجاء من نصيب مينا مجدي تقاوي عطا الله برنامج علوم حاسب.

وواصلت الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب من المركز السادس إلى العاشر والتي جاءت كالتالي: بالمركز السادس ندى وائل سمير برنامج هندسة البرمجيات ، بالمركز السابع آلاء محمود إبراهيم برنامج هندسة البرمجيات ، بالمركز الثامن رضوى أشرف محمد السمان برنامج هندسة البرمجيات ، أما المركز التاسع فجاء من نصيب منه الله عبد الرحمن عبد الهادي برنامج هندسة البرمجيات ، وأخيراً بالمركز العاشر جاءت منى محمد عبد العزيز برنامج هندسة البرمجيات.

