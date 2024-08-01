إعلام مطروح والتحالف الوطنى يطلقان حملة "العمل الأهلى: الضلع الثالث للتنمية"

مطروح – حسن مشالي

نظمت إدارة إعلام مطروح بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الخميس، حلقة نقاشية تحت عنوان "العمل الأهلي: الضلع الثالث للتنمية الشاملة"، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، والتي شارك فيها الدكتور أحمد سمير عضو التحالف الوطني بمطروح، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام التضامن الاجتماعي مع العمدة عبد المنعم إسرافيل المتحدث الإعلامي بمجلس عمد ومشايخ مطروح.

وشارك في اللقاء عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إضافة إلى عدد من الشيوخ والعمد وممثلات عن قطاع المرأة.

بدأت خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح الحلقة النقاشية مرحبة بالضيوف المشاركين فيها وإعطاء نبذة عن حملة العمل التطوعي الضلع الثالث للتنمية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي، موضحة دور قطاع الإعلام الداخلي في نشر الثقافة والوعى في المجتمع، ونبذه تعريفية عن الحلقة النقاشية التي تحمل عنوان أسس وآليات العمل الأهلي.

وأشار الدكتور أحمد سمير مسئول التحالف الوطني بمطروح إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تعد كيان كبير يمثل الدولة، والتحالف الوطني يقوم بدوره في تعظيم فكرة التطوع وتنمية المجتمع توازيا مع دور الهيئة.

وأضاف أن حملة العمل التطوعي الضلع الثالث للتنمية بمحافظة مطروح، والتي تشارك فيها قطاعات من المجتمع تأكيدا للتعاون بين التحالف والهيئة، والذى يمثل هذا التعاون بدوره نقله نوعية في مجال العمل التنموي حيث يجمع ما بين الخبرة الواسعة للهيئة العامة للاستعلامات بما لديها من أدوات هائلة للتواصل وشبكة متينة ومتشعبة من العلاقات الواسعة، إضافة إلى الخبرة الميدانية التي يحققها التحالف الوطني على أرض الواقع. كل هذه العوامل تساعد على تحقيق نتائج أفضل مرجوة من الحملة لصالح المجتمع وتعود بالنفع عليه بشكل سريع ومباشر.



وأضاف أن الحملة تضم 106 فاعلية متنوعة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والأهلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال هذه الشراكة، ويسعى التحالف بالتعاون مع الهيئة إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع وتقدم الخدمات للمواطنين.

أما العمدة عبد المنعم إسرافيل المتحدث الإعلامي لمجلس العمد والمشايخ فتحدث في كلمته عن دور القيادات الشعبية في العمل الأهلي باعتبارها تعبيرا ملموسا عن الشراكة التنموية بين الدولة والعمل الاهلى، ووصف تلك الشراكة بأنها تجربة ذات طابع فريد تمثل أحد أهم الملامح المتميزة للجمهورية الجديدة، وذلك لما تسهم به مؤسسات المجتمع المدني من جهود خدمية وتنموية في العديد من المجالات لخدمة المواطنين حيث تجسد المؤسسة مبدأ مهم من مبادئ التنمية وهو مبدأ المشاركة في العمل التطوعي لدعم جهود التنمية واستهداف الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح قائلا: "أننا نعلم الدور المهم الذي قام به الحوار الوطني ومخرجاته حول المجتمع المدني وآليات تعزيز قدراته وخاصة في محافظة مطروح التي كان لها نصيب كبير من المساعدات والمشروعات الصغيرة التي ساهمت في توفير فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية مع الحفاظ على مصدر ثابت للدخل. وختم حديثه مثمنا للدور التطوعى، مؤكدا على أن الشراكة مع الدولة بأدوار تطوعية ينمى ويسارع في عمليات التنمية خاصة للمجتمعات البسيطة والتي تفتقر الى التنمية سريعة الأمد".

وتحدثت الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح، حول مفهوم العمل الأهلي واهميته والهدف من الجمعيات ودورها في المجتمع وأكدت أنه بالأساس هو عمل تطوعي يساعد في تنمية المجتمع دون تحقيق ربح مادي، فالغرض الأساسي تقديم خدمة مجتمعية تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز دور الجمعيات وما تحققه من أهداف في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدمات والمساعدات العينية والمادية.. مؤكدة في نهاية حديثها على أهمية دور الجمعيات الأساسي و هو سد الثغرات الموجودة في المجتمع.

كما تحدثت عن قانون 149لسنة 2019 والخاص بتنظيم العمل الأهلي وتوفيق اوضاع الجمعيات والكيانات التي تعمل في المجال الأهلي كما ذكرت ان عدد الجمعيات الأهلية بمحافظة مطروح يصل الى 108جمعية اهلية واضافت ان الهدف منها هو تنمية وخدمة المجتمع.

وأعلنت الدكتورة أم العز السنينى مدير عام الادارة العامة لإعلام الاسكندرية ومطروح، عن مخرجات وتوصيات الحلقة النقاشية والتى كان من أهمها ضرورة إتاحة كافة المعلومات الخاصة بفرص التطوع أمام الشباب وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي وزيادة معدلات التطوع عبر الإنترنت و ضرورة توجيه الجهات المعنية بالتطوع الرسمي وغير الرسمي لوضع حلول أكثر ذكاء في التصدي للمشكلات المجتمعية بمطروح وعلى رأسها تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومعالجة القضايا البيئية. مع إتاحة الفرصة أمام المتطوعين الشباب لتقديم نماذج جديدة ومبتكرة لأشكال العمل التطوعي من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وحث المرأة على المشاركة في المبادرات التي تركز على صنع القرار وليس فقط المشاركة في تقديم خدمات اجتماعية متنوعة، وضرورة تدريب المشاركين في العمل التطوعي بالمحافظة من خلال الجهات المعنية لاكتسابهم مهارات العمل الأهلي وتأهيلهم فيما بعد لسوق العمل، إضافة الى تعزيز التواصل الإيجابي بين الجهات والمؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمة التطوعية بمطروح والحرص على عمل فاعليات مشتركة تصب في صالح المواطنين.

وحث وسائل الإعلام القومية والمحلية على التعريف بقيمة العمل التطوعي وابراز دور المشاركين في تعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.