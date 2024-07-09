6 أضرار صحية للإفراط في استهلاك الأطعمة المجمدة

كتبت مروة هريدى

أصبحت الأطعمة المجمدة، موجودة في معظم المنازل في الوقت الحالي ونستخدمها بكثرة في إعداد الوجبات، خاصة أنها مريحة كما أنها تتمتع بفترة صلاحية طويلة وسهلة التحضير بما يوفر في الوقت والجهد، إلا أن هناك العديد من الآثار الجانبية المرتبطة بتناول الأطعمة المجمدة، حسبما افاد تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. 6 أضرار لاستخدام الأطعمة المجمدة:



فقدان العناصر الغذائية

أحد المخاوف الأساسية المتعلقة بالأطعمة المجمدة هو احتمال فقدان العناصر الغذائية، على الرغم من أن التجميد يمكن أن يحافظ على الفيتامينات والمعادن إلى حد ما، إلا أن عملية التبييض (معالجة حرارية قصيرة قبل التجميد) يمكن أن تسبب فقدانًا كبيرًا للعناصر الغذائية، وخاصة في الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامينات C وB، وبمرور الوقت، حتى الأطعمة المجمدة المخزنة في درجة الحرارة المناسبة يمكن أن تتعرض لتدهور العناصر الغذائية، مما يجعلها أقل تغذية مقارنة بنظيراتها الطازجة.

غنية بالأملاح

تحتوي الوجبات الخفيفة والمجمدة غالبًا على مستويات عالية من الملح، والذي يستخدم كمادة حافظة ومعزز للنكهة، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وبالتالي، فإن الاستهلاك المنتظم للأطعمة المجمدة عالية الصوديوم يمكن أن يشكل مخاطر صحية خطيرة.

المواد المضافة والمواد الحافظة الاصطناعية

تحتوي العديد من الأطعمة المجمدة على مواد مضافة ومواد حافظة اصطناعية لتعزيز النكهة واللون ومدة الصلاحية، ويمكن أن يكون لهذه المواد الكيميائية، مثل الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) والألوان والنكهات الاصطناعية، آثار ضارة على الصحة، فعلى سبيل المثال، قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية أو صداع أو أعراض أخرى بسبب هذه المواد المضافة، بالإضافة إلى ذلك، تم ربط الاستهلاك طويل الأمد للأطعمة التي تحتوي على إضافات اصطناعية بمخاوف صحية مختلفة، بما في ذلك فرط النشاط عند الأطفال وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

الدهون المتحولة والدهون غير الصحية

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المجمدة الجاهزة، مثل البيتزا والفطائر والمعجنات، على دهون متحولة ودهون مشبعة غير صحية، فالدهون المتحولة، التي يتم إنشاؤها أثناء عملية الهدرجة لزيادة مدة الصلاحية، ضارة بشكل خاص لأنها ترفع مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) هذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء

في حين أن التجميد يوقف نمو معظم البكتيريا، إلا أنه لا يقتل جميع مسببات الأمراض، ويمكن أن يؤدي التعامل غير السليم أو إذابة أو إعادة تجميد الأطعمة المجمدة إلى نمو البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والليستيريا، ويمكن أن تسبب هذه البكتيريا أمراضًا منقولة بالغذاء، مما يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال، لذلك من الضروري اتباع تعليمات التخزين والطهي المناسبة لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

زيادة السعرات الحرارية

يمكن أن تكون الأطعمة المجمدة، وخاصة الوجبات الخفيفة المعبأة، كثيفة السعرات الحرارية بسبب الدهون المضافة والسكريات والنشويات، ويمكن أن يساهم الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية في زيادة الوزن والسمنة، خاصةً عند إقرانها بأسلوب حياة غير مستقر، حيث تعتبر السمنة عامل خطر كبير للعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب ومرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، وللحفاظ على وزن صحي، من الضروري أن تكون على دراية بحجم الحصص واختيار الأطعمة المجمدة ذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية.