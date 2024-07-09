‎35 براءة اختراع و45 عالما حاصلين على جوائز الدولة في علوم المنصورة

الدقهلية – سارة الباز

كشف الدكتور أسامة إبراهيم العيان، عميد كلية العلوم بجامعة المنصورة في تصريح خاص لليوم السابع بأن علماء الكلية منذ تأسيسها وحتى الآن تمكنوا من الحصول على حوالي 35 براءة اختراع في مجالات مختلفة.

وأضاف بأن أول عميد لكلية العلوم بجامعة المنصورة هو الدكتور محمد صلاح الدين عبد السلام بتاريخ 3 نوفمبر 1969م، وآخرهم هو الدكتور أسامة إبراهيم العيان منذ 1 أغسطس 2020، وحتى الآن.

وأشار إلى أن كلية علوم المنصورة قد حصل منها حتى الآن حوالي 45 عالما من علمائها على جوائز الدولة بفروعها: (التقديرية، التشجيعية، وسام العلوم والفنون، نوط الإمتياز من الدرجة الأولى، جائزة النيل في العلوم والتكنولوجيا، جائزة مبارك في العلوم التكنولوجية، وجائزة الدولة للتفوق العلمي) بداية من تاريخ تأسيس الكلية، كان أولهم الدكتور عفيفي محمود عفيفي عام 1969م، وآخرهم الدكتور محمود لطفي ليلة بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية (جائزة العلوم الجيولوجية) في 2022م.

وأوضح أن هناك العديد من خريجي الكلية قد تقلدوا المناصب داخل مصر مثل: الدكتور أحمد السيد أحمد المحمودى، عضو اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية، ومقاييس الأرض بأكاديمية البحث العلمى2020 ، والدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والجيوفيزيقية، والدكتور حاتم حمدي عودة، الأمين العام المساعد لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى المتميزين من خريجي الكلية، الذين تقلدوا مناصب خارج مصر مثل: الدكتور مجدى إلياس فارس، المستشار الثقافي، ومدير مكتب البعثة التعليمية بموسكو/روسيا الاتحادية، ومشرفا على الدارسين فى جمهوريتى أوكرانيا وروسيا البيضاء موسكو/روسيا ما بين 2008 و 2011، والدكتور جاد محمد القاضي، والدكتور هشام مصطفى الأسمر، في منصب المستشار الثقافي باليابان.