وزارة الرى تستعد لأسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنة" والمقرر عقده خلال الفترة من (13-17) أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

قال سويلم أن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر ، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى .

وأشار إلى حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأضاف أنه تم عقد العديد من الإجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق علي جلسات الاسبوع ، وتسجيل العديد من الجلسات علي المنصة الخاصة بالإسبوع ، كما يتم حاليا تطوير المنصة المتكاملة للإسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك .

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية فقد تم قبول 113 ملخص بحثي بعد التقييم بمعرفة اعضاء اللجنة العلمية ، وإبلاغ مقدمى الملخصات العلمية المقبولة بالإفادة بملخص مطول أو بحث كامل ، كما نسقت اللجنة العلمية مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة ، كما سيتم تشكيل محكمين زائرين بالمجلة بمعرفة اللجنة العلمية لتحكيم الأبحاث الخاصة بإسبوع القاهرة للمياه طبقاً لضوابط النشر بالمجلة ، والموعد النهائي لاستقبال الملخصات المطولة هو 7 يوليو 2024، والموعد النهائي لاستقبال الأبحاث الكاملة هو 14 يوليو 2024 .

وفيما يخص المسابقات المقامة ضمن فعاليات الإسبوع .. فقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال 3 دقائق" حتى تاريخه 36 متسابق من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية ، وهى مسابقة مخصصة لطلاب الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بالمياه والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو 30 يونيو 2024 ، وفيما يخص مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والمخصصة لطلبة مدارس المتفوقين STEM على مستوى الجمهورية من سن 15 - 15 عام ، فقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة حتى تاريخه 158 متسابق من مختلف المحافظات والموعد النهائي للتقدم للمسابقة 4 يوليو 2024 ، كما يجرى الإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "الإبتكار فى ادارة المياه" والتى تُعقد بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتمكين رواد الأعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (17 - 40) عام من تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بإدارة المياه ، حيث تتضمن المسابقة فئة المشاريع المبتكرة وفئة الأفكار التى تشمل الحلول أو المقترحات الجديدة التي تركز على الإدارة المستدامة والحفاظ على المياه ، والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو 31 يوليو 2024 .

كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في قطاع المياه ، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه ، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات .