اليوم السابع
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وزارة الرى: انطلاق أسبوع القاهرة للمياه منتصف أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:52 م
وزارة الرى: انطلاق أسبوع القاهرة للمياه منتصف أكتوبر المقبل وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري أن اسبوع القاهرة للمياه سوف ينطلق منتصف أكتوبر المقبل، وسوف يكون لكل يوم جلسات عن حقوق اللاجئين في المياه، وجلسات فنية عن الابتكار في مجال تحلية مياه البحر المالحة، وجلسات حول الشراكة الإقليمية في مجال المياه، والتخطيط للمجتمعات الذكية، والمياه والتكيف المناخي وحوكمة المياه.

أضاف حقيقى فى المؤتمر الصحفى للاعلان عن تفاصيل اسبوع القاهرة للمياه أنه ستقام خلال المؤتمر مسابقات وندوات مختلفة، تشارك فيها منظمات أممية مثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو، والاتحاد الاوروبي.

جدير بالذكر، أنه تم فتح الباب للتقديم في مسابقة "المخترعين الصغار" لطلبة المدارس ، ومسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال 3 دقائق" ، كما يجري الإعداد للمسابقات الأخرى وهى مسابقة "أفضل مشروعات التخرج" والتى تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه ، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية ، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام .
 







المياه

اسبوع القاهرة للمياه

ادارة المياه

الفاو



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