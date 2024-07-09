وزارة التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بمنتجات اللحوم والسلع الغذائية

كتب مدحت وهبة

تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، أيضا لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم ما يقرب من 63 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات .

وجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتيح صرف العديد من السلع الأساسية على بطاقات التموين وتصرف السكر المدعم بمعدل كيلو سكر لكل فرد مقيد على البطاقة، ويتم الصرف حتى 6 كيلو للبطاقة الواحدة، فمثلا البطاقة المقيد عليها فردان تحصل على 2 كيلو سكر مدعم والبطاقة ثلاثة أفراد تحصل على 3 كيلو سكر ،وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة المقيد عليها 6 أفراد بالإضافة إلى استمرار صرف السكر الحر الإضافى على بطاقة التموين خلال شهر يوليو 2024 بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر بسعر كيلو السكر الحر الإضافة 27 جنيها