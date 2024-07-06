اليوم السابع
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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

السبت، 06 يوليو 2024 12:00 م
طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل خضراوات وفواكه
كتب ـ مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن  والخضراوات والفاكهة  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:
 

- الطماطم 16جنيها

‏- البصل 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 20 جنيها   .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

- الكوسة بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 20 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 25 جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.

 

 

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل




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