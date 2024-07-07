اليوم السابع
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الأحد، 07 يوليو 2024 12:05 م
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استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

الأحد، 07 يوليو 2024 12:00 م
استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار الخضراوات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 17 جنيها

‏- البصل 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها   .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 20 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 25جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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