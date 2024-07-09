نقيب الصحفيين: رفع قيمة الجوائز الصحفية من 15 إلى 50 ألف بدعم الشركة المتحدة

كتب محمد عبد الرازق - تصوير كريم عبد العزيز

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين خلال احتفالية جوائز الصحافة المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والشركة المتحدة رفع قيمة الجوائز الصحفية إلى 50 ألف جنيه للجوائز العامة.

ووجه نقيب الصحفيين التحية لوجود أكثر من 5 نقباء سابقين يتعاونون مع المجلس الحالى للنقابة ويشكلون مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية.

وأشار نقيب الصحفيين إلى موافقة مجلس الوزراء وبرعاية الشركة المتحدة ماديا وفنيا، وتم رفع قيمة الجوائز المالية العامة من 15 إلى 50 ألف جنيه هذا العام للجوائز العامة.



وأوضح أنه بداية تم الموافقة من جميع الجهات والاتفاق مع الشركة المتحدة على الدعم ماديا، وتمت الموافقة على رفع الجائزة إلى 50 ألف جنيه إلا أنه تم تحويل قيمة الجائزة لإنقاذ حياة إحدى الزملاء إلا أن المتحدة تكفلت بقيمة العلاج بالتعاون مع النقابة والتى وصلت لمليونى جنيه لوضعها على أحد الاجهزة لإنقاذ حياتها، وبقيت الجائزة بقيمتها الجديدة.