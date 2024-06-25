كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على معدتك؟

كتب حسام الشقويرى

تؤثر الحرارة الشديدة على الناس بطرق مختلفة، من الدوخة والتعب إلى مشاكل المعدة، يمكن أن يكون للحرارة الشديدة آثار جانبية عديدة على الصحة. مع وصول درجة الحرارة إلى مستوى مرتفع جديد، تصبح مشاكل المعدة مثل الحموضة والغثيان شائعة. وفقا لما نشره موقع .onlymyhealth

واثنان من الحالات الأكثر شيوعًا التي تؤثر على الأشخاص خلال فصل الصيف هما التسمم الغذائي وضربة الشمس، على الرغم من أنها مشاكل مختلفة، إلا أن الناس يميلون إلى الخلط بين بعضها البعض. لذا، دعونا نفهم كيف تؤثر الحرارة على جهازك الهضمي.

ضربة شمس

من الطبيعي أن تعاني من اضطراب في المعدة بعد تناول بعض الأطعمة الحارة في فصل الصيف. و قد تواجه الجفاف أو الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس عندما يكون الجو حارًا ورطبًا.



وجدت دراسة نشرت في مجلة Gut أن تغير المناخ، المرتبط بأحداث الحرارة الشديدة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي بنسبة 50 % مع أمراض الإسهال التي تؤثر على 10 % من هؤلاء الأشخاص.

"يمكن أن تؤثر الحرارة على معدتك وتجعلك عرضة للعديد من المشاكل. الجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على وظائف المعدة والأمعاء عن طريق تقليل تدفق الدم إليها. قد تواجه أعراضًا مثل تقلصات المعدة والغثيان والقيء. و الحرارة قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المعوي (GERD)، وعدم الراحة في المعدة، والارتجاع الحمضي.

والأمراض المنقولة بالغذاء، مثل التسمم الغذائي، هي أمراض تنتقل عن طريق تناول أو شرب أطعمة أو مشروبات معينة. والمصادر هي البكتيريا أو غيرها من المواد الخطرة في الطعام أو الشراب. و هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي. وتشمل هذه:



1. نمو البكتيريا

تصبح أمعائك أكثر عرضة للبكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا في درجات الحرارة المرتفعة. وجدت دراسة نشرت في مجلة العدوى أن موجات الحرارة يمكن أن تزيد من خطر العدوى البكتيرية بنسبة 34 %. ويحدث هذا عمومًا عندما يصبح الطعام ملوثًا بالكائنات الحية الدقيقة إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح.

2. عدم التعامل مع الطعام بالشكل الصحيح

إن ترك أي طعام بالخارج لفترة طويلة أثناء الطقس الحار قد يزيد من احتمالية التلوث و البكتيريا قد تتطور إذا لم تقم بتبريد المواد الغذائية القابلة للتلف مثل منتجات الألبان أو اللحوم أو المحار.

3. الجفاف

عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا، قد يحدث الجفاف. يمكن أن يضعف نظام الدفاع في الجسم مما يجعل من الصعب عليه مكافحة العدوى، بما في ذلك التسمم الغذائي.

فيما يلي بعض الإجراءات الوقائية البسيطة والفعالة التي يجب عليك مراعاتها، كما أوضح الخبير:



اشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، للحفاظ على رطوبة جسمك.

تجنب القهوة لانها قد تسبب الجفاف وتؤدي إلى ضربة الشمس.

ارتدِ ملابس مناسبة ذات ألوان فاتحة وفضفاضة وخفيفة الوزن عندما يكون الجو حارًا بالخارج.

- الحد من التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان من خلال البقاء في الداخل بين الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

إذا كنت بالخارج، فارتدي النظارات الشمسية وواقي الشمس لحماية عينيك وبشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية القاسية.



