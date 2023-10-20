علاج ضغط الدم المنخفض فى المنزل بطرق بسيطة

كتبت مروة محمود الياس

ضغط الدم المنخفض مشكلة يعانى منها البعض، تحتاج لحل سريع، ووفقًا لتقرير نشره موقع medicalnewstoday فإنه يمكن علاج ضغط الدم المنخفض في المنزل بطرق بسيطة وسهلة.

علاج ضغط الدم المنخفض فى المنزل

وذكر التقرير أن أغلب من يعانون من ضغط الدم المنخفض لا يحتاجون إلى تناول الأدوية أو العقاقير المختلفة، ولكن يمكن ببعض الطرق علاج ضغط الدم المنخفض والسيطرة عليه، وضبط درجاته تدريجيا.

وذكر التقرير مجموعة من أبرز طرق علاج ضغط الدم المنخفض ومنها، تناول الطعام الغنى بالمح، إى زيادة حدة الملح بشكل مؤقت في الطعام، حتى يرتفع الضغط تدريجيا، وبعدها يبدأ الشخص في العودة لعاداته الغذائية الطبيعية وتقليل الملح مرة أخرى حتى لا يصاب بمشكلات صحية بسبب زيادته، وأيضا يمكن اللجوء لشرب المياه بكميات كبيرة، فهذه الحيلة المنزلية القديمة تساعد على زيادة تدفق الدم في الجسم مما يعزز من تالترطيب للجسم بشكل عام، ويحل مشكلة ضغط الدم المنخفض.

علاج ضغط الدم المنخفض

وأشار التقرير أيضًا إلى أنه يمكن علاج ضغط الدم المنخفض من خلال تناول وجبات قليلة الكميات على مدار اليوم، ومحاولة ارتداء الجوارب الضاغطة في القدمين وثنى الساق أثناء الجلوس لزيادة معدل ضغط الدم، أيضا يحذر التقرير مريض ضغط الدم المنخفض من القيام بحركات مفاجئة، لأنه قد يتعرض للدوار أو الاغماء المفاجئ، فعليه تجنب القيام أو الجلوس بشكل سريع ومفاجئ حتى لا يعانى من مشكلة مفاجئة، فضلا عن ضرورة علمه بالأعراض التي يعانى منها مع كل نوبة انخفاض لضغط الدم حتى ينقلها الى المختص الذى يمكنه مساعدته.