محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات حياة كريمة ويجرى جولة مفاجئة على مركز طب الأسرة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تابع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عددا من موضوعات حياة كريمة من خلال عرض الدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ لملفات حياة كريمة ودمج المجتمعات المحلية بالمحافظة والشباب، وذلك بمكتب المحافظ، بمدينة شرم الشيخ، اليوم بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وفي بداية اللقاء هنأ الدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ ومنسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، اللواء خالد مبارك، بتولي مهام منصبه كمحافظ لجنوب سيناء.

وتم خلال اللقاء، عرض الإنجازات التي تمت علي أرض المحافظة من خلال المبادرات التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة في كافة مدن المحافظة.

من جانبه أثنى محافظ جنوب سيناء علي المجهود المبذول من قبل المؤسسة وحرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجاً في التجمعات البدوية، ثم تطرق إلى عرض اهمية تكثيف الزيارات للتجمعات البدوية وحصر مشاكلهم وحلها علي الفور ورفع تقرير دوري بذلك حتى يتسنى توفير احتياجات أهالي الوديان والتجمعات البدوية.

وفي ختام اللقاء وجه المحافظ بضرورة توعية الشباب وتكثيف اللقاءات معهم وسماع ارائهم لتطوير مجتمعاتهم، واكتشاف مواهبهم.

كما تفقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم خلال جولة مفاجئة مركز طب الأسرة بالرويسات بشرم الشيخ، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، رافقه الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ العيادات الخارجية والأقسام وغرفة الأشعة وعيادة الباطنة واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المركز عن الخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم والعلاج حتى تماثلهم الشفاء، وقام بالاطلاع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية ومنظومة الأمن والنظافة بالمركز وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

وخلال تفقده، أجري المحافظ حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المركز وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، كما وجه بدراسة عدد التخصصات بالمركز الحضرى لتغطية احتياجات الاهالى.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلي أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030.