محافظ جنوب سيناء يوجه بتأهيل وتدريب الشباب وإعداد كوادر قيادية كصف ثان

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم ، قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد.

واستمع المحافظ لعرض "داتا شو" قدمه المحاسب علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء تم خلاله عرض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 ما تم تنفيذه والمشروعات الجاري استكمالها والمشروعات الجديدة بتفاصيلها المالية والفنية.

ووجه المحافظ خلال اللقاء بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات ومراعاة التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية الموجودة بكراسة الشروط والمواصفات بدقة مع الالتزام بالبرنامج الزمني لكل مشروع.

ووجه المحافظ خلال اللقاء بضرورة الاهتمام بالشفافية والدقة في نقل المعلومات وإعداد صف ثاني من القيادات والاهتمام بتدريبهم وخاصة الشباب وإعداده لتولي المسئولية، كما شدد علي مرور رؤساء المدن يوميا علي خدمات المواطنين أهمها المخابز والأسواق والمستشفيات وكل مايمس المواطن من احتياجاته المعيشية والتعرف علي مشكلات المواطنين وحلها عن قرب أولا بأول وتحقيق رضا المواطن من كافة الخدمات المقدمة اليه، مع الاهتمام بالنظافة والتجميل.

كما وجه محافظ جنوب سيناء بضرورة التوعية بالإذاعة المحلية وخطب الجمعة بالمساجد وعظة الأحد بالكنائس للتذكير بالجدية في العمل، والحفاظ علي مرافق الدولة والمال العام والتفاعل الإيجابي مع المخالفين للحفاظ علي الممتلكات العامة والاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

