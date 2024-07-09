رابط التقديم للصف الأول الثانوى بالجيزة.. التسجيل يستمر حتى 18 يوليو

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدارسي 2024/2025، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التقديم إلكترونيًا.

واعتمدت محافظة الجيزة 225 درجة حد أدنى للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات، وذلك للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن التقديم للصف الأول الثانوي يتم إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، عبر الرابط الآتي: https://tansiksec.emis.gov.eg/?sfnsn=scwspwa#/auth/login ، ثم يتم التقديم ورقيًّا لمن يتم قبوله من تاريخ 23 يوليو بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وحددت محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230 درجة) و230 درجة لكلا من (طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم).

واعتمدت 220 درجة لكلًا من (إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 215 درجة، وردان ثانوى صناعى مشترك، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 215 درجة، والمنوات ثانوى صناعى بنات 220 درجة، والحوامدية ثانوى صناعى بنات، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى 215 درجة، البدرشين ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 215 درجة، ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، طهما ثانوى صناعى بنين، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين وإعداد مهنى 200 درجة أطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى 215 درجة.

وحددت 220 درجة لكلًا من القبابات ثانوي صناعى مشترك، 6 أكتوبر الفنية المتقدمة الحى 4)، و210 درجة لكلا من (فصول ملحقة على التعليم المزدوج، البرمبل المتقدمة المشتركة) و200 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزاره، و185 درجة لكلا من (الباويطى، المناجم ثانوى صناعى بنين).

وفيما يتعلق بـ التعليم التجارى والفندقى فقد تم اعتماد 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 230 درجة لكلا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية) و 220 درجة لكلا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة) و 210 درجة لكلا من ( إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة) و200 درجة لكلا من (مزغونة التجارية المشتركة، العياط التجارية المشتركة، القطورى التجارية المشتركة، أطفيح التجارية المشتركة، القابابات التجارية المشتركة، البرمبل الثانوية التجارية، فاطمة الزهراء التجارية بنين، الصف الفنية المتقدمة) و175 درجة للباويطى التجارية المشتركة و150 درجة لخدمات الباويطى التجارية المشتركة و 140 درجة لمدارس تعليم خاص (تجارى وفندقى).