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رئيس الوزراء: تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 05:34 م
رئيس الوزراء: تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة، وهناك خطة لتحريك محسوب لبعض الأدوية من هنا، لآخر العام، لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه كلف المحافظين إجراء تجارب على الأرض بوقف تخفيف الأحمال لقياس الاحتياجات الحقيقية والضرورية من الوقود.


وقال هذا لا يعنى وقف تخفيف الأحمال من اليوم ولكن الهدف من اليوم هو تجربة لمعرفة القياس الفعلى لحجم الاستهلاك من الوقود.


وأوضح إنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات، موضحا إنه تم سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية.







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سداد مستحقات الاجانب

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