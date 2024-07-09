تنميل اليدين أثناء النوم.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

لا بد أنك لاحظت عدة مرات أنك تستيقظ وأنت تشعر بتنميل في يديك. يمكن أن يكون هذا الشعور مزعجًا، خاصة إذا حدث ذلك باستمرار. يمكن أن تكون عوامل متعددة مسؤولة عن التنميل في يديك أو الشعور بـ "الوخز والإبر" عند الاستيقاظ من النوم. في بعض الأحيان، قد يكون وضعك أثناء النوم طوال الليل سببًا رئيسيًا للتنميل. ومع ذلك، في حالات أخرى، يمكن أن يكون تنميل اليد مؤشرًا على مشاكل مثل تلف الأعصاب أو نقص التغذية أو الإصابة أو الحالات الصحية الأساسية، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

أسباب تنميل اليد

1. التهاب الفقرات العنقية

يحدث التهاب الفقرات العنقية بسبب تدهور أو تلف الأقراص والمفاصل في الرقبة المرتبط بالعمر. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي التآكل الطبيعي للعمود الفقري إلى تضييق القناة الشوكية. من القناة الشوكية، ينتقل النخاع الشوكي وجذور الأعصاب عبرها للوصول إلى الجسم بالكامل. عندما يتم ضغط هذه الجذور العصبية، فقد تشعر بتنميل أو وخز أو ضعف في اليد والأصابع.

2. الاعتلال العصبي المحيطي

الاعتلال العصبي المحيطي هو حالة تحدث بسبب تلف الأعصاب المحيطة بالمخ والرقبة. يمكن أن تؤدي بعض أنواع هذه الحالة أحيانًا إلى تنميل ووخز في اليد، في حين يمكن أن تسبب أنواع أخرى تلفًا دائمًا للأعصاب . اعتمادًا على مدى تأثر الأعصاب،

3. نقص فيتامين ب12

للحفاظ على صحة الأعصاب المثالية، يحتاج جسمك إلى فيتامين ب12. يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مشاكل في الأعصاب في اليدين والمعصم، مما يؤدي إلى تنميل اليد وأعراض عصبية أخرى

4. مرض السكري

عندما لا يتم التعامل مع مرض السكري بجدية، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، وهي الحالة التي تسمى أيضًا الاعتلال العصبي السكري. غالبًا ما يصاب الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بتلف الأعصاب في اليدين والقدمين، مما يؤدي إلى تنميل ووخز وألم يزداد سوءًا في الليل. يمكن أن يساعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأدوية في تجنب تلف الأعصاب المرتبط بالسكري.

5. الآثار الجانبية لبعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية، مثل أدوية العلاج الكيميائي وأدوية القلب وضغط الدم وبعض المضادات الحيوية، أن تدمر الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تنميل اليد أثناء النوم.

6. وضعيات نوم معينة

النوم في أوضاع معينة لفترة طويلة هو أحد الأسباب الرئيسية لخدر اليد. النوم مع إبقاء اليد أو الذراع تحت الجسم أو الوسادة، أو النوم مع ثني المرفقين أو الرسغين، أو وضع الذراعين فوق رأسك يمكن أن يؤدي إلى ضغط الأعصاب. يمكن أن يعيق هذا الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تنميل اليد أو الشعور بالوخز.

تتضمن بعض الطرق الصحيحة لعلاج تنميل اليد ما يلي:

• حافظ على محاذاة رقبتك وعمودك الفقري أثناء النوم

• تجنب أوضاع النوم التي تضغط على يديك أو معصمك

• اختر دائمًا النوم على جانبك

• تأكد من عدم وضع ذراعيك تحت وسادتك أو جسمك

• مارس بعض تمارين تمدد الذراع أو المعصم قبل الذهاب إلى الفراش

• اتبع خطة علاج معينة لحالاتك الصحية التي تسبب تنميل اليد مثل مرض السكري والسكري

• قلل من جرعة الأدوية التي تسبب تنميل اليد