التهاب العنكبوتية.. اعرف أسباب ألم أسفل الظهر والساقين وطرق الوقاية

كتب – حسام الشقويرى

التهاب العنكبوتية هو حالة طبية نادرة وخطيرة تتميز بالتهاب الغشاء العنكبوتي الذي يحيط بأعصاب النخاع الشوكي ويحميها. يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى تكوين نسيج ندبي ويسبب أعراضًا مثل الألم المزمن والخدر والوخز في أسفل الظهر والساقين والقدمين. في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عصبية. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

تتضمن هذه الحالة التهابًا مستمرًا مع التأثير الأساسي على الحبل الشوكي. وتتكون السحايا، وهي هياكل غشائية حاسمة تحمي الجهاز العصبي المركزي، من ثلاث طبقات: الأم الجافية والأم العنكبوتية والأم الحنون. يحتوي الحيز تحت العنكبوتية، الواقع بين الأم العنكبوتية والأم الحنون، على السائل النخاعي، وهو ضروري لوظيفة الجهاز العصبي المركزي من خلال توفير العناصر الغذائية والحفاظ على توازن السوائل.

الأسباب

العوامل الكيميائية: التعرض للمواد السامة للأعصاب مثل المواد الحافظة المحتوية على الكبريتيت، أو عوامل التخدير الشوكي، أو الحقن الكيميائية العرضية.

العوامل الميكانيكية: الصدمات، والتلاعب الجراحي بالسحايا، وجراحات العمود الفقري، وانزلاق الغضروف الفقري.

الحالات الالتهابية: بما في ذلك الاضطرابات المناعية الذاتية مثل التهاب الفقار اللاصق ومتلازمة غيلان باريه والأمراض المعدية مثل الزهري والسل وفيروس نقص المناعة البشرية، الالتهابات الفطرية.

حدوث مجهول السبب: في بعض الحالات، قد يتطور التهاب العنكبوتية دون أي حدث محفز يمكن تحديده.

الأعراض

آلام الظهر المزمنة.

اضطرابات المشي، وضعف الحركة، وخلل في المثانة أو الأمعاء العصبي.

أعراض التبول المتأخرة: تظهر في 23% من الحالات، وتتميز بالإلحاح، وزيادة وتيرة التبول، وسلس البول في بعض الأحيان.

نادرًا ما قد يعاني المرضى من الشلل النصفي أو آلام أسفل الظهر المعزولة.

العلاج

التدخلات الدوائية: تشمل الأدوية المضادة للالتهابات للسيطرة على الألم، الإجراءات التدخلية: قد يوفر التنظير النخاعي إلى جانب تقنيات التحفيز العصبي لتعديل الألم، راحة مؤقتة، على الرغم من إمكانية تكرار الألم.

الوقاية من التهاب العنكبوتية

تركز الاستراتيجيات الوقائية لالتهاب العنكبوتية على تقليل عوامل الخطر:

تقليل الإجراءات الجراحية: الحد من التدخلات غير الضرورية في العمود الفقري.

الوقاية من العدوى: تقنيات تعقيم صارمة أثناء الإجراءات.

الاستخدام الدقيق لأدوية العمود الفقري: ضمان الإدارة الحكيمة للحقن داخل القراب وصبغات النخاع الشوكي.

تثقيف المريض: التركيز على ممارسات نمط الحياة الصحية لتقليل مخاطر إصابة العمود الفقري، مثل الحفاظ على الوزن الأمثل ومنع حالات مثل النزيف تحت العنكبوتية وانزلاق الغضروف.







