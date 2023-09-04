النساء أكثر عرضة لتنميل أصابع اليد من الرجال.. استشاري عظام يوضح

كتبت رانيا عامر

يشعر معظم الأشخاص خاصة النساء بمشكلة تنميل اليدين أثناء قيامهن بالأعمال المنزلية، وترجع تلك الإصابة بالتنميل إلى عدة أسباب متباينة وفقا لما أكده الدكتور محمد صالح رئيس قسم العظام بالمستشفى الجامعى بمحافظة الإسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع".

وقال استشارى العظام إن تنميل أصابع اليدين له أسباب مختلفة من أشهرها اختناق العصب الأوسط، وهذا الاختناق أيضًا يرجع إلى عوامل متعددة أبرزها أثناء فترات الحمل والرضاعة حيث تحدث زيادة فى نسبة السوائل وخاصة المياه فى جسم السيدات الحوامل والمرضعات، فيسبب ذلك ضغطًا على العصب الأوسط للأصابع، ما يؤدى إلى الإصابة بالتنميل.

أوضح استشارى العظام أن الشعور بمسألة التنميل يحدث فى الفترة الصباحية، ولكنها تزيد أكثر فى المساء، مشيرًا إلى أن النساء الحوامل يتخلص من مشكلة التنميل بعد الانتهاء من فترتى الحمل والرضاعة بنسبة كبيرة.

أشار طبيب العظام الى أن هناك طرقًا لتقليل ألم تنميل صوابع اليد للسيدات عن طريق أخذ بعض الأدوية التى تساعد فى خفض مستوى الألم أو أن ترتدى المرأة واقى بدعامة فى اليدين بغرض تخفيف عملية اختناق العصب الأوسط، فبتالى يقلل الإحساس بالألم.

وتابع: "وفى الحالات الشديدة التى لا تستجيب فيها اليد لتناول الأدوية أو الدعامة، فيضطر الأطباء للتدخل الجراحى عن طريق ما يسمى بـ تسليك العصب الأوسط لليد".

كما تطرق الطبيب الى أسباب أخرى وراء الإصابة بالتنميل وهى أسباب سنوية ناتجة عن مرضى الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر، والأورام، فيحدث ضغط على العصب الأوسط فبتالى يسبب ضعف فى وظيفة العصب مع صعوبة فى حركة اليد يصاحبه تنميل باليد.